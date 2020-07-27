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Заседание в правительстве под руководством премьера Иона Кику

Правительство Молдовы возобновит переговоры по российскому кредиту

© Photo : Пресс-служба правительства Молдовы
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200727/31073406/chicu-na-zasedanii-kabmina-odobrim-reshenie-o-peregovorakh-s-rf-po-kreditu.html

Уже в среду в правительстве могут одобрить решение о начале переговоров с российской стороной по вопросу займа.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику заявил в понедельник, что кабмин утвердит решение, согласно которому будут официально запущены переговоры с Россией о получении кредита в 200 миллионов евро.

"В среду правительство официально анонсирует начало переговоров с Россией. Надеемся, что в ближайшей перспективе мы подпишем с российской стороной соглашение, которое будет учитывать и решение Конституционного суда", - сказал Кику по итогам еженедельного рабочего заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

Также, по словам премьера, будет принято соглашение о получении макрофинансовой помощи от Евросоюза. Его подписало как молдавское правительство, так и представители ЕС.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Кредит от России 

Конституционный суд приостановил процедуру вступления в силу закона о ратификации соглашения с Россией, которое ранее одобрил парламент Молдовы. Документ предполагает предоставлении республике кредита в 200 миллионов евро. Вопросы к соглашению возникли у фракции ПДС и группы Pro Moldova. В итоге документ поддержали 56 депутатов, представляющих правящее большинство. Но уже вечером КС приостановил действие решения высшего законодательного органа республики.

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Кредитное соглашение предусматривает, что Россия должна предоставить Молдове кредит в размере 200 миллионов евро под 2% годовых, на 10 лет. Первый транш в сумме 100 миллионов евро должен был быть перечислен в течение 30 дней с даты вступления в силу документа.

Кредит от России должен частично пойти на покрытие дефицита в бюджете Молдовы, который на 2020 год составляет почти 16 миллиардов леев.

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