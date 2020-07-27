Кику: правительство одобрит дополнительные меры по поддержке фермеров

Премьер-министр Молдовы рассказал, как обстоят дела в аграрном секторе страны, а также - на каком этапе переговоры с МВФ.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Государство окажет финансовую поддержку представителям аграрного сектора, чей урожай пострадал от засухи и града.

Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр Ион Кику.

В понедельник фермеры из Каушанского и Штефан-Водского районов вышли на акцию протеста, они вывели сельхозтехнику на трассы местного значения. Аграрии обратились к властям с требованием оказать им помощь после потери урожая по причине непогоды.

"Помимо тех 100 миллионов леев, ранее выделенных для субсидий фермерам, мы намерены выделить еще дополнительные средства. У нас есть возможность помочь экономическим агентам в зависимости от степени их ущерба", - заявил глава правительства по итогам еженедельного заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

Кику отметил, что власти надеялись на приемлемый урожай зерновых первой группы в Молдове, но после первых сборов ожидания не оправдались.

Он также обратил внимание граждан на угрозу пожаров на полях, о которых также предупредили синоптики и Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Госбюджет и кредит от МВФ

Что касается государственной казны, как рассказал Кику, пока все идет по плану, даже учитывая необходимость выделения средств фермерам.

"Бюджетные поступления в июле этого года соответствуют показателям июля прошлого года", - заявил премьер Кику

Он добавил, что в дальнейшем правительство ожидает помощи от внешних партнеров. В частности, он рассказал, что переговоры по кредиту от МВФ находятся уже на последнем этапе. Достигнуто согласие по многим пунктам.

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Премьер подчеркнул, что молдавская сторона выполнила необходимые условия для получения займа, и среди них не было условий повышения каких-либо налогов в стране.

"Мы не брали на себя ни единого обязательства, которое предусматривало бы введение новых налогов или какое-то ужесточение в отношении экономических агентов и граждан", – отметил глава кадмбина.

Как уточнил Кику, на последнем этапе переговоров стороны обсудят оставшиеся вопросы, это произойдет в ближайшие дни.

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