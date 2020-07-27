Каковы выгоды от экономического сотрудничества Молдовы и России - подробности

Как нарастить товарооборот с главным внешнеэкономическим партнером республики и привлечь инвестиции из РФ - в вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Молдавским производителям важно осваивать новые рынки, но и укреплять свои позиции на традиционных, где их продукция знакома многим и ценится должным образом. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала директор государственного Агентства по инвестициям Родика Вербенюк.

По ее словам, на данном этапе наша республика должна вести мудрую экономическую политику, а руководство страны и отечественные производители - быть настроенными на сотрудничество со всеми внешними торгово-экономическими площадками, которые дополняют друг друга.

“Молдова должна постоянно присутствовать на таком большом, стратегическом и традиционном рынке, как российский. Сегодня ощущается новая динамика в отношениях с российской стороной, этот дружественный рынок открыт для наших производителей. Даже в условиях чрезвычайного положения и пандемии именно Россия была страной, которая первая дала “зеленые коридоры” для ввозимой продукции из Молдовы”, - подчеркнула Вербенюк.

Среди зарубежных партнеров Молдовы по объемам товарооборота Россия занимает второе место, а если говорить об экспорте свежих фруктов, то 51 процент из них в этом году идут именно на российские рынки.

“Присутствие молдавской продукции на российском рынке дает большие результаты для отечественной экономики в целом. Молдавские сельхозпроизводители при освоении рынка РФ не должны забывать о необходимости поставок продукции не только в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города, но и в регионы этой огромной страны”, - отметила собеседница.

Сегодня молдавский столовый виноград, персики, сливы, яблоки, вина ждут в регионах России, а молдавские аграрии должны взять этот факт на вооружение, чтобы в значительной степени расширить объемы экспортных поставок, добавила она.

“Среди российских потребителей эта продукция пользуется значительным спросом благодаря качеству. Наши производители не должны забывать главное: каждый рынок ориентирован на вкусовые пристрастия потребителя. Так, к примеру, некоторые сорта молдавских яблок, которые полюбились в России, не пользуются спросом на рынках ЕС”, - уточнила Вербенюк.

Для наращивания сотрудничества сельхозпроизводителей из Молдовы со своими российскими партнерами у нас в республике был разработан двухсторонний проект “Agro-Hub”. Эта диалоговая площадка позволит не только нарастить объемы экспорта плодоовощной и винодельческой продукции на рынки РФ, но и привлечь в республику российские инвестиции, заложить основу для создания совместных предприятий со смешанным капиталом.

“Эта площадка позволит развивать экспорт и товаров, и услуг. Работа этого комплекса придаст новый импульс в торгово-экономических отношениях с Россией”, - рассказала Вербенюк.

Именно на основе этой площадки будут достигаться договоренности по объемам поставляемой на российские рынки плодоовощной, винодельческой и животноводческой продукции.

По словам председателя Российского торгово-финансового союза Станислава Пугинского, "Agro-Hub" - это крупнейший центр по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой и часть инфраструктуры развития этих деловых и инвестиционных связей.

Проект предусматривает долгосрочные и стабильные поставки качественной молдавской сельхозпродукции по приемлемым для российских потребителей ценам. А молдавская продукция как раз отвечает этим условиям.

В свою очередь, генеральный директор "Agro-Hub Moldova" Александр Балтаг заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что проект является на все 100 процентов частной двухсторонней инициативой.

"Этот логический и экономический центр, создаваемый у нас в республике, будет рентабельным в сложившейся мировой торговой ситуации. Проведя всесторонний анализ этой ситуации с российскими партнерами, мы решили, что такой проект нам очень нужен, он, как бизнес-платформа, оправдает себя", - рассказал Балтаг.

В рамках этой платформы в республике будет создана инфраструктурная сеть со строительством промышленных холодильников-хранилищ свежих фруктов. Более того, в среднесрочной перспективе будет создана совместная комиссия по фитосанитарному контролю в Молдове продукции аграрного сектора, которая пойдет на экспорт в Россию. Предполагается, что специалисты Россельхознадзора будут работать на базе этой бизнес-площадки в Молдове и здесь выдавать сертификаты качества. Таким образом молдавские поставщики будут уверены, что проблем на границе, связанных с качеством продукции, поставляемой на рынки РФ, не возникнет.

Как отметил в интервью студии Sputnik Молдова государственный секретарь Минсельхоза Михаил Македон, молдавская сельхозпродукция остается востребованной на российском рынке, поставки постепенно увеличиваются.

"Наши предприятия и фермеры стремятся реализовать свою продукцию в больших городах. Понятно, что ориентируются они на Москву, Санкт-Петербург, но и расширять географию тоже необходимо. Молдавские товары также востребованы и в других регионах России", - сказал Македон.

Он подчеркнул, что отечественным предприятиям необходимо применять новые маркетинговые стратегии, расширять технологические возможности, идти в ногу со временем.

Госсекретарь Минсельхоза напомнил, что сотрудничество с Россией налаживалось поэтапно. Были проведены совместные экономические форумы, как в Молдове, так и в России. Благодаря этому восстанавливались старые связи, налаживались новые. Македон выразил уверенность, что на российском рынке будет появляться все больше молдавской продукции.

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