Кику о новой программе МВФ: масштабная и амбициозная

Объем программы финансирования МВФ превышает полмиллиарда долларов. Ее основная доля будет направлена на поддержку бюджета, остальное — на пополнение валютных резервов Национального банка Молдовы.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Молдавские власти и Международный валютный фонд пришли к соглашению по новой трехлетней программе финансирования республики. Далее она будет утверждена советом директоров МВФ. Об этом во время брифинга во вторник сообщил премьер Ион Кику.

Глава кабмина отметил, что согласно прогнозам, реальный объем ВВП в 2020-м уменьшится на 4,5%, а в 2021 году вырастет на 4%. Уровень инфляции останется в пределах 5%.

Молдавские власти, продолжил Кику, рассчитывают на то, что программа МВФ поможет перезапустить экономику республики и заложит основы устойчивого экономического развития.

"Если исходить из финансового аспекта и спектра включенных реформ, — эта программа является самой амбициозной и масштабной из всех, которые республика заключала с МВФ", - отметил он.

Председатель правительства отметил, что объем программы превышает 550 миллионов долларов, а 85% будут направлены на поддержку государственного бюджета, остальное пойдет на пополнение валютных резервов Национального банка Молдовы.

Рассказывая о реформах, предусмотренных программой, Кику сообщил, что они коснутся повышения уровня транспарентности и качества бюджета, управления в финансовом секторе, финансовом небанковском секторе.

"К июлю 2023 года необходимо добиться того, чтобы небанковское кредитование и страховая область регламентировались Национальным банком Молдовы", - добавил Кику.

В итоге глава Кабмина обратился к парламентским партиям с призывом оказать всяческую поддержку внедрению реформ, которые предусмотрены программой.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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