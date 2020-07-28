Евро и доллар дешевеют, а лей укрепляется: курс валют на среду

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Установлен официальный обменный курс на 29 июля. Ситуация на валютном рынке постоянно меняется: в среду сдадут позиции все конкуренты национального платежного средства.

Евро еще во вторник значительно укрепился, но завтра вновь подешевеет на 1 бан и разместится на отметке в 19,7601 лея.

Американский доллар идет по наклонной с начала недели, теперь он потеряет еще 3 бана и будет торговаться по 16,8380 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов.

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Что касается остальных валют, то 29 июля продолжит дешеветь украинская гривна, которая сдаст позиции до 0,6080 лея. Румынский лей, как и другие валюты, тоже потеряет, но всего 1 бан. Его курс остановился на отметке - 4,0872 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль также незначительно уступит, он будет продаваться по 0,2333 лея.

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