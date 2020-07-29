Эксперты: аграрии из Молдовы могут более выгодно сотрудничать с Россией

Россия сегодня остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Молдовы, большинство молдавских фруктов идут на экспорт именно на прилавки супермаркетов и рынков этой страны.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Аграрии с опытом говорят о том, что рынок России и его полная открытость - залог успешного развития садоводства в республике, как минимум, на ближайшие полвека.

По словам фермера с 40-летним стажем Василия Кочу из села Карагасань района Штефан-Водэ, лишь возврат молдавской плодоовощной продукции на российский рынок позволит решить проблему отечественных производителей комплексно, оживить аграрный сектор и экономику страны в целом.

Кочу утверждает, именно российский рынок способен поглотить любые объемы сельскохозяйственной продукции из Молдовы, учитывая его размеры и экономическую мощь.

"Я думаю, что еще на долгие десятилетия вперед российский рынок будет традиционным для Молдовы, как минимум, на ближайшие 50 лет. Европейский рынок и его документальная открытость для аграриев - тоже неплохо, но реализовывать продукцию там могут лишь те, кому повезет", - заключил собеседник.

Для закрепления на российском рынке Молдова должна сконцентрироваться на поставках аграрной, плодоовощной продукции. Российская Федерация - самый крупный инвестор в экономику нашей страны, российские вложения в молдавскую экономику составляют порядка 700 миллионов долларов.

Российский рынок остался важным и спасительным для аграриев из Молдовы. Некоторые фрукты и овощи и вовсе поставляются лишь в Россию. В случае с яблоками, к примеру, 90-95 процентов фруктов из Молдовы попадают на рынки РФ.

Молдавский экспорт в Россию составляет лишь 10 процентов от всего объема внешней торговли республики. Этот показатель значительно ниже, чем несколько лет назад, утверждают экономические эксперты. Однако потенциал для наращивания товарооборота есть – и значительный.

Тем не менее, отправляя фрукты на российский рынок, молдавским аграриям следует помнить, что их продукция обязана соответствовать высоким требованиям по качеству, установленным Россельхознадзором. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил государственный секретарь министерства сельского хозяйства республики Михай Македон.

"Наши аграрии не должны думать, что отправлять свою продукцию на российский рынок будет легко, если по качеству она не дотягивает до необходимых требований. Россия так же, как и другие страны Европы, следит за тем, чтобы ее граждане получали качественные продукты. Поэтому многим агрохозяйствам необходимо поднимать качество продукции на должный уровень", - добавил чиновник.

Именно продукция высшего сорта позволит молдавским аграриям не только занимать все большее пространство на российских рынках, но и на европейских. В настоящее время, по словам Македона, высококачественные партии молдавских фруктов, пусть и не такие масштабные, поставляются на американский континент.

"Сегодня наши аграрии перепрофилируются, в Молдове сады и виноградники закладываются по совершенно новым технологиям XXI века. И бутылочное вино, идущее на экспорт и в Россию, и в страны ЕС, - это уже другой, более качественный продукт более высокого уровня, чем ранее", - отметил Македон.

Одним из факторов, которые бы поспособствовали повышению качества молдавской плодоовощной продукции Македон назвал восстановление ирригационных систем в республике.

Статистика свидетельствует: если в начале 90-х годов в Молдове 200 тысяч гектаров поливали из централизованных систем ирригации, а более 100 тысяч гектаров орошали из прудов и каналов, сегодня ситуация – куда плачевнее.

Несмотря на усилия правительства и субвенции, выделяемые фермерам на оплату электроэнергии при искусственном орошении и необходимую для полива спецтехнику, в стране такая сеть охватывает всего 5 тысяч гектаров.

В свою очередь, генеральный директор "Agro Hub Moldova" Александр Балтаг заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что для наращивания молдавского экспорта в Россию нужна четкая стратегия, когда фермер заранее бы знал, где и в каком регионе такой большой страны ждут молдавские фрукты или овощи.

"На базе этой площадки мы намерены организовать всю инфраструктурную сеть, включающую и линии по сортировке, и строительство промышленных холодильников, и сертификацию продукции профильными органами двух государств", - отметил Балтаг.

Сегодня среди зарубежных партнеров Молдовы по объемам товарооборота Россия занимает второе место, а если говорить об экспорте свежих фруктов, то 51 процент из них в этом году идут именно на российские рынки.

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