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Обмен валюты.

Обменный курс на четверг: основные валюты продолжают отступать

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200729/31107351/bmennyy-kurs-na-chetverg-osnovnye-valyuty-stremyatsya-na-dno.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Установлен официальный обменный курс на четверг, 30 июля.

Основные валюты отступят перед натиском молдавского лея.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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Таким образом, согласно опубликованным данным, американский доллар подешевеет еще на 5 банов и установится на отметке 16.7845 лея. 

Такая же динамика будет характерна для европейской валюты — она потеряет 5 банов и будет стоить 19.7133 лея.

Гривна, как впрочем и румынский лей, также отыграют назад, но несущественно, они достигнут паритета 0.6067 и 4.077 по отношению к молдавской национальной валюте, соответственно. 

Рубль сохранится примерно на том же уровне. Он будет торговаться по 0.2314 лея.

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