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Примэрия Кишинева, архивное фото.

Румыны помогут партнерам из Кишинева развивать бизнес - подробности

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200730/31100853/rumyny-budut-pomogat-razvivat-biznes-partneram-iz-kishineva-podrobnosti.html

Мэр Кишинева подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией инвесторов Румынии в Республике Молдова - в столичном муниципалитете намерены полностью оздоровить бизнес-среду в Кишиневе, придать новый импульс развитию предпринимательства.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Примэрия Кишинева намерена развивать бизнес-среду в городе. Столичный градоначальник Ион Чебан подписал соглашение сотрудничестве с Ассоциацией инвесторов Румынии в Республике Молдова.

Основной целью партнерства является постоянное сотрудничество с румынской стороной для развития бизнеса в Кишиневе. Ранее на встрече с представителями бизнес-среды, которая состоялась у мэра Кишинева Иона Чебана весной текущего года в Бухаресте, он заявил, что примэрия молдавской столицы открыта для сотрудничества, что есть прекрасные возможности и потенциал для экономического развития.

"Подписанное соглашение предусматривает экономическое развитие в Кишиневе на местном уровне, улучшение и продвижение делового климата. Также важным аспектом станет содействие сотрудничеству в поддержке государственно-частного партнерства в различных областях на уровне муниципия", - написал Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.
Родика Вербенюк
© Sputnik / Osmatesco
Вербенюк: развивать бизнес в Молдове можно и в нынешней ситуации

Мэр обратил внимание, что при содействии румынских партнеров необходимо устранить институциональные и бюрократические барьеры в столице, чтобы предприниматели могли беспрепятственно и эффективно развивать собственное дело. Чебан обратил внимание на необходимость продвижения позитивного имиджа Кишинева, чтобы инвесторы без сомнений приходили со своим капиталом и развивали производства в главном городе Молдовы. 

Политика муниципалитета в вопросах развития предпринимательства будет проводиться с учетом постоянных консультаций с представителями бизнеса. Это, по мнению генпримара, необходимо для более четкого понимания местной властью проблем, с которыми ежедневно сталкиваются деловые люди в столице. 

"Мы намерены продвигать лучшие практики предпринимательства и местного экономического развития и участвовать в процессе пересмотра налоговой политики и предоставления экспертных знаний о возможном воздействии на местную деловую среду", - уточнил Чебан.

На муниципальном уровне будут запущены проекты, представляющие интерес для иностранных инвесторов, а также позволяющие развивать бизнес кишиневским деловым людям. Для развития международного партнерства в бизнес-сфере примэрия города намерена постоянно организовывать региональные и международные выставки и семинары. В среднесрочной перспективе Чебан намерен создать условия для абсолютно действенных механизмов ведения бизнеса в Кишиневе и оздоровления бизнес-среды, в целом.

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Теги:
инфраструктура, развитие, Румыния, сотрудничество, Кишинев, примэрия


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