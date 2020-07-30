Российская компания готова открыть в Молдове фабрику

Переговоры с минэкономики прошли в контексте темы о привлечении в страну инвестиций с помощью 16 новых промышленных платформ и свободных экономических зон.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Сержиу Райлян встретился с представителями компании "Пеноплэкс" из России. Российские предприниматели выразили намерение запустить проект по строительству в Молдове завода по производству строительных материалов и отделочных материалов на основе полимеров.

Сергей Райлян отметил, что наша страна предлагает инвесторам выгодные возможности в формате деятельности свободных экономических зон, индустриальных парков и 16 новых многофункциональных промышленных платформ.

"Иностранные инвестиции имеют стратегическое значение для развития экономики и открытия новых рабочих мест, особенно в период после пандемического кризиса и восстановления экономики. Мы призываем вас принять участие в тендерах, связанных с инфраструктурными проектами, которые проводятся в нашей стране", - сказал Райлян.

По словам заместителя гендиректора "Пеноплэкс" Юрия Четаева, строительство нового завода в Республике Молдова может быть завершено в 2021 году.

Для начала планируется создать 120 рабочих мест, для чего понадобится провести обучение 30 инженеров. Большая часть производственного процесса будет автоматизирована с использованием высокопроизводительного итальянского или немецкого оборудования.

"Пеноплэкс" занимает лидирующие позиции на российском рынке теплоизоляционных материалов из экструдированного пенополистирола и является одним из крупнейших производителей на рынке теплоизоляции в Российской Федерации. Продукция, выпускаемая на заводах компании, продается во всех регионах России, в странах СНГ и Европы.

В настоящее время в Республике Молдова работают около 970 предприятий с российским капиталом, инвестиции в уставный капитал составляют более миллиарда леев. Таким образом, российские инвесторы занимают 6 месте в рейтинге партнеров Молдовы по величине инвестированного капитала, отмечает минэкономики.

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