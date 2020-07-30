ЕС выделит деньги, чтобы помочь Молдове распределять европейскую помощь

Фирмы, отобранные по результатам конкурса, займутся разработкой проектов, в которые можно будет эффективно вложить полученные от Евросоюза средства.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Европейский союз окажет поддержку правительству Молдовы в рамках подготовки проектов, связанных с реализацией Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС, сообщили журналистам в Министерстве финансов.

На эти цели выделено порядка 5,9 миллиона евро, которые получат консалтинговые компании, отобранные по итогам тендера, проведенного представительством ЕС в Кишиневе.

Проект нацелен на укрепление национальной системы координации внешней помощи, разработку финансово жизнеспособных инвестиционных проектов и мониторингу за уже профинансированными инициативами.

Запуск пятилетней программы состоится 1 сентября 2020 года. Услуги по консультированию будут оказаны министерству финансов, МИДЕИ и отраслевым министерствам.

На этой неделе сообщалось, что миссия Международного валютного фонда и власти Молдовы достигли соглашения на уровне экспертов о новой трехлетней программе экономических реформ.

Программа, нацеленная на восстановление экономики после пандемии коронавируса и продвижение институциональных реформ, позволит Молдове получить финансовую помощь в размере около 558 миллионов долларов США.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova