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Здание Еврокомиссии

ЕС выделит деньги, чтобы помочь Молдове распределять европейскую помощь

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200730/31106465/es-vydelit-dengi-chtoby-pomoch-moldove-raspredelyat-evropeyskuyu-pomosch.html

Фирмы, отобранные по результатам конкурса, займутся разработкой проектов, в которые можно будет эффективно вложить полученные от Евросоюза средства.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Европейский союз окажет поддержку правительству Молдовы в рамках подготовки проектов, связанных с реализацией Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС, сообщили журналистам в Министерстве финансов.

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На эти цели выделено порядка 5,9 миллиона евро, которые получат консалтинговые компании, отобранные по итогам тендера, проведенного представительством ЕС в Кишиневе.

Проект нацелен на укрепление национальной системы координации внешней помощи, разработку финансово жизнеспособных инвестиционных проектов и мониторингу за уже профинансированными инициативами.

Запуск пятилетней программы состоится 1 сентября 2020 года. Услуги по консультированию будут оказаны министерству финансов, МИДЕИ и отраслевым министерствам.

На этой неделе сообщалось, что миссия Международного валютного фонда и власти Молдовы достигли соглашения на уровне экспертов о новой трехлетней программе экономических реформ.

Программа, нацеленная на восстановление экономики после пандемии коронавируса и продвижение институциональных реформ, позволит Молдове получить финансовую помощь в размере около 558 миллионов долларов США.

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