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Курс валют.

Курс валют на пятницу: кто трубит сигнал атаки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200730/31117718/kurs-na-pyatnitsu-evro-i-dollar-prodolzhayut-otstupat.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 31 июля и выходные.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей продолжает набирать в весе на фоне падения цен на все основные валюты.

Международный валютный фонд.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Доллар США подешевеет почти на два бана и установится на отметке в 16,7621 лея.

Евро также упадет в цене и будет торговаться по 19,6888 лея.

Украинская гривна продолжает слабеть и достигнет уровня 0,6054 лея.

Румынский лей подешевеет до соотношения один к 4,0746 молдавского собрата.

Российский рубль несколько укрепится и будет стоить 0,2274 в перерасчете на национальное платежное средство.

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