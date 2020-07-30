Курс валют на пятницу: кто трубит сигнал атаки

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 31 июля и выходные.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей продолжает набирать в весе на фоне падения цен на все основные валюты.

Доллар США подешевеет почти на два бана и установится на отметке в 16,7621 лея.

Евро также упадет в цене и будет торговаться по 19,6888 лея.

Украинская гривна продолжает слабеть и достигнет уровня 0,6054 лея.

Румынский лей подешевеет до соотношения один к 4,0746 молдавского собрата.

Российский рубль несколько укрепится и будет стоить 0,2274 в перерасчете на национальное платежное средство.

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