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Всемирный банк выделит Молдове 15 миллионов долларов

© AP Photo / LM Otero
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200731/31120731/vsemirnyy-bank-vydelit-moldova-15-millionov-dollarov.html

Финансирование, как пояснили в структуре, пойдет на поддержку модернизации системы безопасности пищевых продуктов.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Всемирный банк выделит Молдове 15 миллионов долларов в рамках третьего дополнительного финансирования по проекту "Конкурентное сельское хозяйство в республике". Деньги направлены на поддержку модернизации системы безопасности пищевых продуктов в стране. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ВБ в Молдове.

"Современные методы и тенденции утилизации отходов животного происхождения в Молдове не соответствуют лучшим мировым практикам и, таким образом, представляют серьезный риск для здоровья и окружающей среды", - считает менеджер Всемирного банка по Молдове Анна Ахалкаци.

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Она выразила надежду, что это дополнительное финансирование будет стимулировать рост экономической деятельности в агропродовольственном секторе. Как считает Ахалкаци, усовершенствование системы безопасности пищевых продуктов усилит перспективы увеличения и диверсификации производства на внутреннем и экспортном рынках молочных продуктов, мяса и их производных.

В представительстве Всемирного банка отметили, что в дополнение к экономическим и торговым выгодам, которые довольно существенны в контексте кризиса COVID-19, решение проблемы безопасной утилизации побочных продуктов животного происхождения приведет к множеству связанных с этим преимуществ для окружающей среды и здоровья населения, повышая устойчивость Молдовы к эпидемиологическим вспышкам пищевых отравлений в будущем.

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