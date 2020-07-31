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Отличная новость: НАРЭ одобрило снижение цен на электроэнергию

© CC0 / Pixabay / billcosmos
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200731/31126773/otlichnaya-novost-nare-odobrilo-snizhenie-tsen-na-elektroenergiyu.html

Решение стало возможным благодаря снижению закупочной цены электроэнергии и положительным "тарифным отклонениям".

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Административный совет НАРЭ утвердил снижение цены и тарифа на электроэнергию в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Электроэнергия
© CC0 / Pixabay / Pexels
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Отмечается, что НАРЭ изучило просьбы собственников лицензии в электроэнергетическом секторе, основываясь на принципе покрытия минимального и обоснованного потребления и затрат, необходимых для нормальной работы области.

Источник подчеркнул, что это стало возможным благодаря объективным факторам таким, как снижение закупочной цены электроэнергии, тарифным отклонениям, укреплению национальной валюты относительно доллара.

Таким образом, потребители, обслуживаемые компанией Premier Energy, будут платить по 1,68 лей/kWh, что на 21 бан меньше, текущего тарифа. Потребители, обслуживаемые компанией "Furnizarea Energiei Electrice Nord", будут платить по 2,14 леев/kWh, что на 8,5 меньше текущего тарифа.

В НАРЭ подчеркнули, что новая цена и тариф вступят в силу с момента публикации решения НАРЭ в Monitorul Oficial.

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