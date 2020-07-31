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Дубай.

Начался конкурс по отбору товаров для павильона Молдовы на "Expo-2020" в Дубае

© CC BY-SA 2.0 / Dion Hinchcliffe / My hotel in Dubai
Экономика
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https://ru.sputnik.md/economics/20200731/31127072/nachalsya-konkurs-po-otboru-tovarov-dlya-pavilona-rm-na-expo-2020-v-dubae.html

Минэкономики подчеркивает, что на выставке ожидают продукцию, которая будет отражать культуру и традиции страны, представлять элементы национальной самобытности.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры заявило о начале конкурса по отбору товаров, которые будут представлены в павильоне Республики Молдова на выставке "Expo-2020" в Дубае.

Требования к потенциальным экспонатам таковы: быть качественными, аутентичными, отражать культуру, традиции и национальную специфику, либо представлять элементы традиционной или современной национальной самобытности, быть изготовлены из натуральных материалов. 

Дубай
© Photo : Vyacheslav Pakhomov
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Продукт должен быть упакован (рекомендуются экологически чистые материалы), подчеркивает Минэкономики.

Среди категорий товаров, которые ожидаются на конкурсе — керамика, декоративные украшения из дерева, текстильные, кожаные, вязаные или вышитые изделия, фотографии и изображения, косметика, продукты питания с большим сроком хранения (мед, сухофрукты, орехи и другие), рекламная продукция и сувениры.

Необходимо также представить описание товара на английском языке, ценовое предложение и возможные объемы производства и доставки.

К участию допускаются как средние и мелкие предприятия, так и народные умельцы.

Выставка "Expo-2020" пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Ожидается, что ее посетят до 25 миллионов посетителей.

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Теги:
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