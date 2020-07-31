Начался конкурс по отбору товаров для павильона Молдовы на "Expo-2020" в Дубае

Минэкономики подчеркивает, что на выставке ожидают продукцию, которая будет отражать культуру и традиции страны, представлять элементы национальной самобытности.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры заявило о начале конкурса по отбору товаров, которые будут представлены в павильоне Республики Молдова на выставке "Expo-2020" в Дубае.

Требования к потенциальным экспонатам таковы: быть качественными, аутентичными, отражать культуру, традиции и национальную специфику, либо представлять элементы традиционной или современной национальной самобытности, быть изготовлены из натуральных материалов.

Продукт должен быть упакован (рекомендуются экологически чистые материалы), подчеркивает Минэкономики.

Среди категорий товаров, которые ожидаются на конкурсе — керамика, декоративные украшения из дерева, текстильные, кожаные, вязаные или вышитые изделия, фотографии и изображения, косметика, продукты питания с большим сроком хранения (мед, сухофрукты, орехи и другие), рекламная продукция и сувениры.

Необходимо также представить описание товара на английском языке, ценовое предложение и возможные объемы производства и доставки.

К участию допускаются как средние и мелкие предприятия, так и народные умельцы.

Выставка "Expo-2020" пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Ожидается, что ее посетят до 25 миллионов посетителей.

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