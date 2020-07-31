Двести миллионов леев для сельского хозяйства: когда фермеры получат помощь

На заседании правительства было одобрено положение, устанавливающее механизм предоставления помощи фермерам, которые потеряли свои посевы из-за засухи и града.

КИШИНЕВ, 31 июля — Sputnik. Из почти 415 тысяч гектаров, засеянных осенью зерновыми культурами первой группы, на 200 тысячах ущерб от засухи составил более 60 процентов, а 20 тысяч гектаров пришлось засевать повторно.

Из Фонда субсидирования сельского хозяйства для поддержки пострадавших от стихии сельхозпроизводителей было выделено 100 миллионов леев, и еще 100 миллионов — из правительственного интервенционного фонда.

Уже на следующей неделе, после публикации постановления в "Monitorul Oficial", фермеры смогут подать заявления, чтобы воспользоваться этими финансовыми средствами.

Согласно положениям документа, за каждый пересеянный гектар агропроизводители получат по 1080 леев, за пострадавший гектар озимой пшеницы - по 1000 леев, озимого ячменя - 1020 леев, озимого рапса — 1400 леев.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что из-за засухи в июле пострадали и зерновые культуры второй группы, особенно в центральном и южном регионе. По словам премьера, правительство примет меры для дополнительной помощи фермерам на сумму около 100 миллионов леев из интервенционного фонда.

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