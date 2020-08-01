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Самолет AirMoldova

Полеты из Молдовы в Ниццу и Салоники прерваны до 2021 года

© Sputnik / Игорь Взоров
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200801/31134202/polety-iz-moldovy-v-mitstsu-i-saloniki-prervany-do-2021-goda.html

Число зарубежных авиарейсов из нашей страны сокращается из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В контексте введения новых ограничений на въезд граждан Молдовы в ряд европейских стран авиакомпания "Air Moldova" объявила, что вынуждена временно прекратить полеты в Ниццу (Франция) и Салоники (Греция) до 2021 года.

Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково.
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Заявление об отмене авиарейсов опубликовано на официальном сайте компании.

Для пассажиров, которые уже приобрели билеты на приостановленные рейсы, "Air Moldova" предлагает несколько решений — бесплатный обмен дат для того же пункта назначения до 24 октября 2021 года; ваучер, равный стоимости билета; возврат денег в соответствии с правилами тарифа.

В середине июля власти Португалии полностью ограничили авиационное сообщение с нашей республикой, исключение составляют лишь чартерные рейсы, которые доставляют граждан Молдовы на родину.

Ранее ограничения на въезд граждан Молдовы продлила и Болгария.

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Тема:
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Теги:
авиарейсы


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