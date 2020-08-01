16:37 01 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.76
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Дом Правительства

Вновь продлен срок субсидий для предприятий в режиме "технической безработицы"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1658)
4910
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200801/31134235/vnov-prodlen-srok-subsidiy-dlya-predpriyatiy-v-rezhime-tekhnicheskoy-bezrabotitsy.html

Правительство продлило срок предоставления субсидий для предприяти, которые были вынуждены оставить своих сотрудников без работы из-за эпидемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Крайний срок применения механизма субсидирования для предприятий и некоммерческих организаций, которые установили режим технической безработицы в соответствии с положениями Трудового кодекса, был продлен до 31 августа 2020 года. Постановление было принято на заседании кабинета министров в пятницу.

Рестораны и кафе
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Выживут ли молдавские кафе и рестораны в условиях кризиса: мнение эксперта

По словам министра финансов Сержиу Пушкуцы, эта мера была предпринята для смягчения негативных последствий кризиса, вызванного эпидемией COVID-19 в результате продления чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения на территории Республики Молдова до 31 августа этого года.

Постановление не предусматривает выделения дополнительных финансовых ресурсов, и его реализация соответствует объему ресурсов, выделенных из государственного бюджета.

К настоящему моменту сумма субсидий, предоставленных 301 предприятию на выплату зарплаты и пособий, составила более 31,5 миллиона леев. Напомним, что ранее механизм субсидирования был продлен до 31 июля 2020 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1658)

По теме

Кунев: чем государство могло бы помочь бизнесу в кризисный период
Власти пошли навстречу предприятиям в режиме "технической безработицы"
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе.
Лучшие фото Sputnik в июле 2020 года
Почему стоит выбрать обучение в Техническом университете Молдовы.
Абитуриент 2020: почему стоит выбрать Технический университет Молдовы
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться