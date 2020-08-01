Вновь продлен срок субсидий для предприятий в режиме "технической безработицы"

Правительство продлило срок предоставления субсидий для предприяти, которые были вынуждены оставить своих сотрудников без работы из-за эпидемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Крайний срок применения механизма субсидирования для предприятий и некоммерческих организаций, которые установили режим технической безработицы в соответствии с положениями Трудового кодекса, был продлен до 31 августа 2020 года. Постановление было принято на заседании кабинета министров в пятницу.

По словам министра финансов Сержиу Пушкуцы, эта мера была предпринята для смягчения негативных последствий кризиса, вызванного эпидемией COVID-19 в результате продления чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения на территории Республики Молдова до 31 августа этого года.

Постановление не предусматривает выделения дополнительных финансовых ресурсов, и его реализация соответствует объему ресурсов, выделенных из государственного бюджета.

К настоящему моменту сумма субсидий, предоставленных 301 предприятию на выплату зарплаты и пособий, составила более 31,5 миллиона леев. Напомним, что ранее механизм субсидирования был продлен до 31 июля 2020 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova