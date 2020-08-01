Предложение ООН, или раздадут ли молдаванам деньги

Спасет ли бедные страны временный базовый доход, предложенный Программой развития ООН, и есть ли шанс у Молдовы.

"Денег для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным", - возможно именно так звучали бы слова главного героя фильма "Сталкер", если бы братья Стругацкие, а потом и Андрей Тарковский, имели возможность ознакомиться с последними идеями экспертов ООН.

А идеи эти интересны, в них есть что-то от коммунизма. Судите сами. Согласно последнему докладу Программы развития ООН (ПРООН), незамедлительное введение временного базового дохода для беднейших людей мира может замедлить рост заболеваемости коронавирусом, это даст возможность почти трем миллиардам человек оставаться дома во время пандемии. Речь идет о 132 развивающихся странах. Сумма затрат по расчетам экспертов - 199 миллиардов долларов ежемесячно.

Получать деньги, пускай и не большие, мечта многих, особенно в бедных странах, к коим, разумеется, относится и Молдова. Существует ли вероятность того, что предложение экспертов ООН будет реализовано и у нас? Экономический эксперт Виорел Гырбу сомневается, что граждане Молдовы будут обеспечены базовым доходом.

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"Смотря откуда возьмутся деньги для поддержки малоимущих. Если средства будут выделять из бюджета каждой страны, то это возможно, такие меры социальной поддержки есть и у нас. Если мы говорим о переводах средств со стороны неких международных фондов из богатых стран, то мы еще далеки от такого подхода", - отметил экономист.

Молдова с ее бедностью соответствует всем критериям экспертов ПРООН, однако механизмов реализации идеи эксперт не видит.

"Мы развивающаяся страна с низким уровнем доходов граждан. Очень много экономических политик проводится в Молдове при помощи финансовых доноров, экономические возможности страны невелики, недостаточны для того чтобы имплементировать базовый доход", - пояснил Гырбу.

"От каждого по способностям, каждому — по труду", известный принцип социализма, сформулированный чуть не двести лет назад Пьер-Жозефом Прудоном, нигде толком не заработал – ни в СССР, ни в странах капитализма "с человеческим лицом", но к нему стремились. Не потеряет ли человечество тягу к развитию способностей и желание конкурировать? Введение базового дохода, по мнению некоторых экспертов, может лишить население стимула к развитию и привести к уравниловке, об этом говорит социолог Василий Кантаржи.

"Базовый доход более-менее серьезно обсуждался в скандинавских странах, это идея, которую либеральная публика очень критикует. Идея эта – обеспечение некоего минимального дохода абсолютно всем независимо от их способностей. Это не по карману большинству государств мира", - сказал Кантаржи.

Попытки обеспечить всех средствами к существованию уже предпринимались, но к гармоничному развитию общества и экономики они нигде не привели.

"Когда-то Ливия, богатая нефтью, пыталась сделать нечто подобное (судьба ее сейчас печальна), некоторые другие страны, с устойчивым экономическим ростом за счет ресурсов. Но качественных изменений им это не принесло. Это утопия. Человечество на всемирном уровне не нашло механизмов, чтобы покончить с голодом в мире. Говорить о фондах для базового дохода преждевременно", - заключил социолог.

Экспертное сообщество сомневается в воплощении предложений докладчиков Программы развития ООН. Эта идея – нечто среднее между утопией и популизмом. Пандемия закончится и мир вернется к прежней жизни – пусть немного другим. И никто не отменит необходимость учиться, овладевать знаниями и ходить на работу. Хотя мечтать о халяве человечество не перестает.

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