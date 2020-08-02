В Молдове отметили День железнодорожника

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. День железнодорожника в Молдове традиционно отмечается в первое воскресенье августа. По этому случаю к сотрудникам предприятия "Железная дорога Молдовы" в эфире радио Sputnik Молдова обратился временно исполняющий обязанности директора Адриан Ончану.

Он поблагодарил всех, кто работает в отрасли, "за мужество и настойчивость в противостоянии вызовам времени". Ончану выразил уверенность, что богатый опыт и профессионализм железнодорожников гарантируют новые достижения в работе предприятия.

Этот профессиональный праздник был установлен постановлением Правительства 7 августа 2006 года.

"Железная дорога Молдовы" находится в процессе реформирования, определенного новым Кодексом железнодорожного транспорта, который предстоит принять парламенту.

В середине июля в Кишинев прибыли шесть новых тепловозов – первая часть приобретенной Молдовой партии из 12 локомотивов. Машины были собраны в Казахстане из зарубежных комплектующих.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova