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Железная дорога Молдовы получила 6 новых локомотивов

В Молдове отметили День железнодорожника

© Photo : Miroslav Rotari.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200802/31142730/v-moldove-otmetili-den-zheleznodorozhnika.html

Работники железной дороги Молдовы 2 августа отметили свой профессиональный праздник — их поздравил врио начальника предприятия.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. День железнодорожника в Молдове традиционно отмечается в первое воскресенье августа. По этому случаю к сотрудникам предприятия "Железная дорога Молдовы" в эфире радио Sputnik Молдова обратился временно исполняющий обязанности директора Адриан Ончану.

CFM a primit 6 locomotive noi
© Sputnik / Cătălina Cernei
На какой путь прибудет "Железная дорога Молдовы"

Он поблагодарил всех, кто работает в отрасли, "за мужество и настойчивость в противостоянии вызовам времени". Ончану выразил уверенность, что богатый опыт и профессионализм железнодорожников гарантируют новые достижения в работе предприятия.

Этот профессиональный праздник был установлен постановлением Правительства 7 августа 2006 года.

"Железная дорога Молдовы" находится в процессе реформирования, определенного новым Кодексом железнодорожного транспорта, который предстоит принять парламенту.

В середине июля в Кишинев прибыли шесть новых тепловозов – первая часть приобретенной Молдовой партии из 12 локомотивов. Машины были собраны в Казахстане из зарубежных комплектующих.

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Теги:
Железная дорога Молдовы


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