21:59 02 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.76
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Вячеслав Ионицэ

Ионицэ: экспортеры должны объединиться и вместе продвигать бренд Молдовы

© Sputnik / Rodion Proca
Экономика
Получить короткую ссылку
80 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200802/31143041/ionitse-eksportery-dolzhny-obyedinitsya-i-vmeste-prodvigat-brend-moldovy.html

Торговые представительства нашей страны за рубежом не справятся с задачей, если производители товаров будут действовать поодиночке, считает эксперт.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Продвижение экономических интересов государства является одним из основных элементов работы посольств Молдовы за рубежом.  Однако большую работу необходимо провести и внутри страны, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Бренд "Сделано в Молдове", разработанный для улучшения имиджа молдавских товаров, доказал свой потенциал, заявил Ионицэ в эфире радио Sputnik Молдова . Однако чтобы бренд стал по-настоящему эффективным,  экспортеры должны объединяться и продвигать его совместными усилиями, как это делают компании в промышленно развитых странах, считает эксперт.

"Сейчас мы понимаем, что каждый в отдельности не может работать. Когда я был председателем группы дружбы Молдова-Китай, то наблюдал, как производители из стран, с куда более развитой экономикой, чем у Молдовы, ассоциировались по 20-30 компаний, чтобы представлять товары из своей страны на выставках под едиными брендами", — рассказал Ионицэ.

Эксперт отметил, что в правительственной экономической политике в последние годы большое внимание уделяется именно продвижению молдавских товаров как форме поддержки отечественных производителей. В пример он привел методы субвенционирования винодельческой отрасли.

Сбор яблок.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Качество и стратегия: факторы наращивания сотрудничества молдавских аграриев с Россией

"Раньше государство помогало виноделам,  в основном, только субвенциями при посадке винограда. Но потом стало ясно, что главная проблема виноделов — это продвижение товара. Поэтому с 2012 года мы изменили тактику — было заявлено, что на каждый лей, который выделяют винодельческие компании для продвижения на зарубежных рынках, государство добавит еще один лей по схеме 1+1", — сообщил Ионицэ.

По мнению эксперта, необходимо определит приоритетные экспортные отрасли и сосредоточить на них внимание при расширении присутствия Молдовы на мировых рынках. Он отметил, что в экономике нашей страны сложился крайне неблагоприятный внешнеторговый баланс, когда доля экспорта в 2,5 раза меньше, чем доля импорта.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Возможна ли перезагрузка экономики Молдовы во время кризиса: ответ Додона
Вербенюк: развивать бизнес в Молдове можно и в нынешней ситуации
Теги:
экспорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девятый, пошел: как стартовал "Протон-М" - фото
Сколько денег СССР потратил на Олимпиаду-80 – рассказывает Гоблин-Пучков
Сколько денег СССР потратил на Олимпиаду-80 – рассказывает Гоблин-Пучков
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться