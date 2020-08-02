Ионицэ: экспортеры должны объединиться и вместе продвигать бренд Молдовы

Торговые представительства нашей страны за рубежом не справятся с задачей, если производители товаров будут действовать поодиночке, считает эксперт.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Продвижение экономических интересов государства является одним из основных элементов работы посольств Молдовы за рубежом. Однако большую работу необходимо провести и внутри страны, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Бренд "Сделано в Молдове", разработанный для улучшения имиджа молдавских товаров, доказал свой потенциал, заявил Ионицэ в эфире радио Sputnik Молдова . Однако чтобы бренд стал по-настоящему эффективным, экспортеры должны объединяться и продвигать его совместными усилиями, как это делают компании в промышленно развитых странах, считает эксперт.

"Сейчас мы понимаем, что каждый в отдельности не может работать. Когда я был председателем группы дружбы Молдова-Китай, то наблюдал, как производители из стран, с куда более развитой экономикой, чем у Молдовы, ассоциировались по 20-30 компаний, чтобы представлять товары из своей страны на выставках под едиными брендами", — рассказал Ионицэ.

Эксперт отметил, что в правительственной экономической политике в последние годы большое внимание уделяется именно продвижению молдавских товаров как форме поддержки отечественных производителей. В пример он привел методы субвенционирования винодельческой отрасли.

"Раньше государство помогало виноделам, в основном, только субвенциями при посадке винограда. Но потом стало ясно, что главная проблема виноделов — это продвижение товара. Поэтому с 2012 года мы изменили тактику — было заявлено, что на каждый лей, который выделяют винодельческие компании для продвижения на зарубежных рынках, государство добавит еще один лей по схеме 1+1", — сообщил Ионицэ.

По мнению эксперта, необходимо определит приоритетные экспортные отрасли и сосредоточить на них внимание при расширении присутствия Молдовы на мировых рынках. Он отметил, что в экономике нашей страны сложился крайне неблагоприятный внешнеторговый баланс, когда доля экспорта в 2,5 раза меньше, чем доля импорта.

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