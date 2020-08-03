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Молдавские товары за рубежом: пандемия заставила поменять тактику

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
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Трехдневные дискуссии представителей госструктур состоялись, чтобы определить новые тенденции продвижения молдавских товаров на мировые рынки.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В Молдове в формате видеоконференции прошло ежегодное заседание представителей госструктур, ответственных за развитие экономической дипломатии, выстраивание отношений с внешними партнерами. Основная задача прошедшего форума — придать импульс работе торгово-экономических представительств Молдовы за рубежом, сообщила Sputnik Молдова госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин.

Трехдневное мероприятие является своего рода семинаром, который проводится для того, чтобы выявить новые тенденции в продвижении молдавских товаров на мировые рынки, поделиться опытом.

"Пандемия заставила поменять тактику и подходы экономической дипломатии, — сказала Дрэгэлин в эфире радио Sputnik Молдова. — В этом году в мероприятии участвовали более 70 представителей дипмиссий и послов РМ за рубежом, международные и отечественные эксперты. Онлайн-формат позволил привлечь даже больше участников, чем в прошлый раз".

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Госсекретарь минэкономики подчеркнула, что формат видеоконференции дал возможность сэкономить существенные средства, которые должны были пойти на оплату дорожных расходов и командировок для участников форума.

Дрэгэлин отметила, что государство ведет активную политику поддержки молдавских производителей, которые стремятся выйти на международные рынки.

"При поддержке Агентства по инвестициям и организации развития малых и средних предприятий деловые люди могут подать заявки на оказание спонсорской помощи для участия в зарубежных выставках", - сказала она.

Госсекретарь министерства отметила, что экономическая дипломатия Молдовы должна идти параллельно по двум направлениям — продвижения отечественных товаров и привлечения инвестиций, как в процессе поиска новых рынков, так и при освоении уже существующих.

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