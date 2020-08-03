Сюрприз от евро и отступающий доллар: курс валют на начало недели

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 3 августа. После выходных некоторые игроки вышли помятыми, другие, напротив, напирают. Евро за сутки стал тверже на 12 банов и разместился на отметке в 19,8072 лея.

Доллар продолжил отступать. В первый день рабочей недели "зеленый" подешевел еще на 5 банов и установился на отметке в 16,7171 лея.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов.

Что касается остальных валют, то 3 августа в небольшом плюсе оказался румынский лей, который подорожал до 4,1 в пересчете на нацвалюту, а также украинская гривна, которая укрепилась до 0,6058 лея. В незначительный минус ушел российский рубль, опустившись до 0,2263 лея.

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