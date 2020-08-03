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Ион Кику

Кику рассказал, когда возобновятся переговоры по российскому кредиту

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200803/31144374/chicu-rasskazal-kogda-vozobnovyatsya-peregovory-po-rossiyskomu-kreditu.html

Молдавское правительство приняло решение инициировать переговоры с кабмином России по кредиту в 200 миллионов евро, которые предусмотрены в бюджете республики на 2020 год.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Официальный Кишинев рассчитывает, что переговоры с Москвой по российскому кредиту возобновятся на текущей неделе. Об этом заявил премьер Ион Кику в понедельник по итогам встречи с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Глава кабмина напомнил, что в пятницу правительство Молдовы повторно инициировало переговоры с кабмином России по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро. По его словам, процесс формализован.

"Надеемся, что уже на этой неделе возобновятся переговоры с российской стороной, чтобы достичь соглашения по этому кредиту", - сказал Кику.

Ранее вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца заявил, что 23 июня министерство финансов России подтвердило готовность возобновить двусторонние консультации по предоставлению государственного кредита правительству Молдовы в размере 200 миллионов. "Напомню, что в госбюджете на 2020 год предусмотрена сумма кредита в 200 миллионов евро как источник финансирования бюджетного дефицита", - сказал Пушкуца.

Суть вопроса

Ранее правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал данное соглашение не соответствующим Основному закону страны. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Решение КС Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

По итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком 25 июня в Москве президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро.

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