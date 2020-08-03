Когда в Молдову может поступить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Молдавские власти рассчитывают уже в сентябре получить первую часть средств из кредита, предоставляемого Европейским союзом, а второй можно ожидать только после выполнения ряда условий.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Кишинев рассчитывает получить первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в сентябре 2020 года. Об этом заявил премьер Ион Кику в понедельник по итогам встречи с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Глава кабмина напомнил, что правительство ратифицировало соглашение о предоставлении республике макрофинансовой помощи в 100 миллионов евро со стороны ЕС.

"Предстоит следующий шаг - утверждение парламентом. То есть на следующем заседании законодательного органа это соглашение будет ратифицировано, чтобы первый транш в 50 миллионов евро освоили, как мы надеемся, в сентябре", - сказал Кику.

Что касается второй части средств, то, как отметил премьер, власти республики должны будут выполнить шесть условий, включенных в утвержденный правительством меморандум, который также должен принять и парламент.

Цель этого кредита - смягчить внешние финансовые ограничения Молдовы, поддержать платежный баланс, потребности бюджета и обеспечить стабильность с учетом текущей финансовой ситуации.

Часть условий, которые властям республики предстоит выполнить для получения второй части макрофинансовой помощи, перенесены из нынешней программы, которая истекает летом этого года.

Депутат ПСРМ о кредите от ЕС и поставленных условиях>>>

Срок предоставления нового кредита составляет максимум 12 месяцев, а срок погашения - не более 15 лет. Деньги нужно будет вернуть единой выплатой. Процентная ставка, применяемая для каждого транша, будет зависеть от параметров, которые применяются Европейской комиссией при заимствовании на международном финансовом рынке.

В апреле 2020 года Еврокомиссия решила оказать финансовую поддержку десяти странам-соседям ЕС в контексте кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Общая сумма помощи составит 3 миллиарда евро.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova