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Молдавские леи

С начала года таможня перечислила в бюджет почти 12 миллиардов леев

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200803/31146091/s-nachala-goda-tamozhnya-perechislila-v-byudzhet-pochti-12-milliardov-leev.html

Влияние пандемии: чтобы собрать половину суммы, перечисленной в бюджет в прошлом году, таможенникам понадобилось семь месяцев.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. За первые семь месяцев года Таможенная служба перечислила в бюджет около 11,9 миллиарда леев. В июле собранная сумма составила около 2 миллиардов леев, сообщает ведомство.

За это время было зарегистрировано более 45,5 тысяч таможенных деклараций и обнаружено 420 нарушений таможенного законодательства.

Румыния - контрольно пропускной пункт.
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Наиболее частые нарушения связаны с превышением сроков транзита или подачи таможенной декларации, недекларированием или недостоверным декларированием товаров. За семь месяцев сотрудники Таможенной службы составили 334 протокола и наложили штрафы на сумму в размере 1,2 миллиона леев.

Самыми загруженными пропускными пунктами в июле стали Леушены и Джурджулешты.

В 2019 году Таможенная служба получила более 22,8 миллиарда леев — это на 7 процентов больше, чем в 2018 году и на 12,4 процента больше по сравнению с 2017 годом.

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Теги:
таможня


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