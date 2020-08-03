Молдова может эффективнее развивать экспорт - в кабмине знают, как

В республике намерены повысить результативность экономической дипломатии, расширяя экспортные поставки из страны и привлекая инвестиции.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. В Молдове прошло ежегодное заседание представителей государственных структур, ответственных за развитие экономической дипломатии нашей страны, выстраивание отношений с внешними партнерами во благо экономики республики.

Основная задача этого онлайн-форума – придать импульс работе торгово-экономических представительств Молдовы за рубежом, обратить внимание посольств и консульств нашей страны на необходимость расширения экономического сотрудничества с внешними партнерами.

О том, как Молдове эффективно сотрудничать в торгово-экономической сфере с другими государствами мира, в эфире радиостудии Sputnik рассказала государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин.

Поскольку молдавская экономика нацелена в большей степени на экспорт товаров, его наращивание может придать импульс развитию отечественных производств. В 2017 году правительством была создана специализированная площадка, в которую входят специалисты из Минэкономики, Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Государственного агентства по инвестициям. Именно эта рабочая группа сейчас занимается развитием внешнеэкономических связей Молдовы.

"Вместе с нашими дипломатами мы определяем, какие именно виды молдавской продукции наиболее интересны на рынке той или иной страны мира", - добавила собеседница, уточнив, что ведение и развитие экономической дипломатии республики надо осуществлять с учетом опыта стран, которые давно выстроили эффективные экономические отношения с государствами мира.

Основной задачей дипломатических и торговых представительств Молдовы за рубежом станет определение ниш на рынках стран ЕС и СНГ, которые могли бы постоянно занимать товары и продукция из нашей страны.

"Посольства и консульства Молдовы за рубежом должны стать своеобразными оперативными штабами, которые бы своевременно сообщали молдавским производителям о том, какой товар ждут в той или иной стране. Отечественные предприниматели, получая субвенции от государства, смогут правильно выстроить свой бизнес, попадая со своей продукцией "в цель", - рассказал в эфире студии Sputnik экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Раньше государство помогало виноделам, в основном, только субсидиями при посадке винограда. Но потом стало ясно, что главная проблема виноделов — это продвижение товара. Поэтому с 2012 года правительство республики изменило тактику: было заявлено, что на каждый лей, который выделяют винодельческие компании для продвижения на зарубежных рынках, государство добавит еще один лей.

Сегодня развитие экономической дипломатии Молдовы - крайне необходимо для страны, добавил эксперт. В экономике нашей республики сложился чрезвычайно неблагоприятный внешнеторговый баланс, когда доля экспорта в 2,5 раза меньше, чем доля импорта.

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