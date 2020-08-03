23:35 03 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.72
  • RUB0.23
  • RON4.10
  • UAH0.61
Поиск
Старый Орхей.

В Молдове пройдет международный форум по туризму

© Sputnik / Игорь Взоров
Экономика
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200803/31153162/v-moldove-proydet-mezhdunarodnyy-forum-po-turizmu--onlayn.html

Участники обсудят необходимость корректировки бизнес-стратегии и приведения туристической индустрии к новым реалиям в связи с пандемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Национальная ассоциация въездного туризма Молдовы (ANTRIM) в четвертый раз организует Форум, посвященный въездному и внутреннему туризму, который пройдет с 4 по 6 августа в виде онлайн-встреч.

Спикерами выступят не только молдавские специалисты, представляющие различные ведомства и организации, но также известные эксперты Всемирной туристической организации (UNWTO), ведущих международных компаний.

Пляж в Турции.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Куда поехать молдавскому туристу в августе 2020
"На форуме обсудят необходимость корректировки бизнес-стратегии и приведения туристической индустрии к новым реалиям ее работы с учетом того контекста, который был создан пандемией COVID-19", - пояснили организаторы.

В первый день на дискуссионной площадке главной темой станет оцифровка как инструмент стимулирования развития туристического бизнеса. Затем участники обсудят ожидания от индустрии туризма в эпоху после COVID-19. А 6 августа поговорят о новых вызовах для туристической индустрии в Молдове, а также способах ее адаптации и возможностях для получения помощи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кротенко: уничтожит ли пандемия туристическую отрасль
Туристические барьеры: где и как могут отдохнуть жители Молдовы
Мертвый сезон: как постсоветские страны спасают туристическую отрасль
Теги:
форум, туризм


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Финал эпопеи: спецназ выводит задержанного.
Как проходило освобождение заложников, захваченных в бизнес-центре Киева
Российские танкисты провели учебный бой в Чебаркуле.
Российские танкисты провели учебный бой в Чебаркуле
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться