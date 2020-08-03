В Молдове пройдет международный форум по туризму

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Национальная ассоциация въездного туризма Молдовы (ANTRIM) в четвертый раз организует Форум, посвященный въездному и внутреннему туризму, который пройдет с 4 по 6 августа в виде онлайн-встреч.
Спикерами выступят не только молдавские специалисты, представляющие различные ведомства и организации, но также известные эксперты Всемирной туристической организации (UNWTO), ведущих международных компаний.
В первый день на дискуссионной площадке главной темой станет оцифровка как инструмент стимулирования развития туристического бизнеса. Затем участники обсудят ожидания от индустрии туризма в эпоху после COVID-19. А 6 августа поговорят о новых вызовах для туристической индустрии в Молдове, а также способах ее адаптации и возможностях для получения помощи.
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