23:36 03 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.72
  • RUB0.23
  • RON4.10
  • UAH0.61
Поиск
Молдавские леи.

Молдавский лей укрепляется, кто уступит больше всего: курс валют на вторник

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
99 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200803/31156405/padenie-tseny-na-evro-i-dollar-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 4 августа. В первые дни недели почти все валюты понемногу сдали свои позиции.

Евро за сутки потерял 26 банов и разместится на отметке в 19,5480 лея.

Доллар тоже продолжает отступать. С начала недели "американец" дешевеет и во вторник потеряет еще 4 бана, за него будут давать 16,6713 лея.

Enter!
© Sputnik / Osmatesco
Возможна ли перезагрузка экономики Молдовы во время кризиса: ответ Додона

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов.

Что касается остальных валют, то 4 августа румынский лей "снизит планку" до 4,0431 в пересчете на нацвалюту, цена украинской гривны упадет на 1 бан - до 0,5999 лея. В незначительный минус уйдет российский рубль, он будет торговаться по 0,2261 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ионицэ: высокодоходный товар пока не приносит нам большой прибыли
Гырбу: помощь Молдове выделяется по результатам реформ
"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Финал эпопеи: спецназ выводит задержанного.
Как проходило освобождение заложников, захваченных в бизнес-центре Киева
Российские танкисты провели учебный бой в Чебаркуле.
Российские танкисты провели учебный бой в Чебаркуле
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться