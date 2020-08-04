Ионицэ: чтобы ЖДМ стала доходной, нужны несколько шагов

Железная дорога Молдовы – одно из самых перспективных предприятий страны, которому власти уделяют мало времени, в этом уверен экономист Вячеслав Ионицэ.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Экономист Вячеслав Ионицэ считает, что отделение транспортных услуг от инфраструктуры – первый шаг к тому, чтобы предприятие "Железная дорогая Молдовы" стало прибыльным.

По словам Ионицэ, на данный момент пассажирские перевозки по железной дороге очень плохо развиты в Молдове. Говоря об этой сфере, он привел в пример рынок авиаперелетов в нашей стране несколько лет назад.

Эксперт отметил: тогда иностранные граждане избегали транзита через нашу республику, потому что летать из Кишинева было очень дорого. Исправить эту ситуацию, по рассказу экономиста, удалось благодаря отделению рынка авиаперелетов от инфраструктуры страны и допуску на рынок иностранных компаний.

"Железная дорога обеспечивает предварительные условия для развития экономики. Это дело не второстепенное, оно касается безопасности и экономического развития страны. Предприятие уже теряет перевозку пассажиров и товаров. А ведь мы знаем, что ежегодно объем экспорта транспортных услуг в стране составляет порядка 450 миллионов долларов, это в четыре раза больше, чем экспорт вина. Это одна из самых перспективных веток экспорта, но власти ее игнорируют", - заявил Ионицэ.

На какой путь прибудет "Железная дорога Молдовы">>>

Он уточнил, что предприятие нуждается в крупных инвестициях. При этом, говоря о привлечении иностранных компаний в нашу страну, собеседник подчеркнул, что нужно избегать создания "искусственного монополиста" - явления, которое не приносит пользы простым гражданам.

"Нужно обеспечить доступ частным компаниям из-за границы, так, как это происходит на рынке авиаперелетов. Вспомните, какими дорогими были раньше билеты на самолеты, а теперь их можно найти гораздо дешевле в любой точке мира. Думаю, если мы в последующие лет пять предпримем те же шаги, что и в авиаперелетах, то получится добиться успеха", - полагает эксперт.

По мнению специалиста, при подобном подходе вскоре можно будет в любой другой стране приобретать билет на поезд из Кишинева. И по приемлемой цене.

Экономист уверен, что для процветания этой ветки необходимо развивать и национальные отраслевые компании, а также обеспечить здоровую конкуренцию между ними и иностранными.

Государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" было основано 30 марта 1992 года. Свой профессиональный праздник молдавские железнодорожники отмечают в первое воскресенье августа.

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