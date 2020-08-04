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Валюта разных стран.

Курс валют на среду — кто падает, кто растет

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200804/31167517/kurs-valyut-na-sredu-dollar-padaet-evro-rastet.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 5 августа.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько наберет в весе на фоне падения американской валюты, однако отступит перед ростом евро.

Знак евро на электронном табло курса валют.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Доллар США подешевеет на два бана и установится на отметке в 16,6432 лея.

Евро, напротив, вырастет в цене на четыре бана и будет торговаться по 19,5899 лея.

Украинская гривна также ослабнет и достигнет уровня 0,5992 лея.

Румынский лей подорожает до соотношения один к 4,0514 молдавского лея.

Российский рубль будет стоить 0,2255 в перерасчете на национальное платежное средство.

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Теги:
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