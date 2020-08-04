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Объем денежных переводов из-за рубежа в Молдову серьезно вырос

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200804/31167600/obyem-denezhnykh-perevodov-iz-za-rubezha-v-moldovu-serezno-vyros.html

Большая часть денег поступила в Республику Молдова из стран Европейского союза, абсолютный лидер здесь - Италия.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Общий объем банковских переводов из-за рубежа в Молдову в пользу физических лиц во втором квартале составил более 369 миллионов долларов.

Молдавские леи.
© Sputnik / Yana Zaharova
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По данным Национального банка, рост показателя составил 18,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - около 313 миллионов долларов.

Переводы из стран Европейского союза составили 48,8 процента, что на 2,5 процентных пункта больше, чем во втором квартале прошлого года. Среди сумм, присланных из ЕС, наибольшую долю составляют поступления из Италии (31,6 процента), за которыми следуют Германия (24 процента), Франция (12,5 процента), Ирландия (5,4 процента) и Румыния (3,7 процента).

На переводы из стран СНГ пришлось 14,7 процента от общего объема, что на 8,1 процентных пункта меньше, чем во втором квартале прошлого года.

На долю переводов из России приходится 93,2 процента сумм, поступающих из стран СНГ.

На втором месте по объему переводов Украина - 4 процента, Казахстан - 0,8 процента и Белоруссия - 0,7 процента.

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