Молдова получит от Банка развития Совета Европы кредит в 70 миллионов евро

Деньги предоставлены, главным образом, для оказания поддержки системе здравоохранения Молдовы на период борьбы с эпидемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Правительство одобрило подписание кредитного соглашения между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы в рамках проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий".

По словам заместителя вице-премьера, министра финансов Сергея Пушкуцы, заем в 70 миллионов евро состоит из двух компонентов и представляет собой, главным образом, ответ на потребности Республики Молдова в борьбе с COVID-19.

По словам вице-премьера, 40 миллионов евро будут выделены на поддержку системы здравоохранения, в том числе на приобретение, в рамках неотложных процедур, медицинского оборудования и расходных материалов, ремонт и модернизацию медицинских подразделений.

Еще 30 миллионов евро будут предложены в качестве поддержки для микро-, малых и средних предприятий. Финансовые средства обеспечат финансирование оборотного капитала и инвестиционных потребностей экономических агентов, пострадавших от кризиса, помогая им сохранять рабочие места.

Срок выплаты по кредиту установлен на 30 июня 2022 года. Исполнителем проекта является государственное учреждение "Дирекция по управлению программами внешней помощи".

На счета Минфина поступили средства второго транша помощи ЕС

Грант в размере 10 миллионов евро, являющийся частью второго транша программы макрофинансовой помощи Европейского союза для Республики Молдова, был перечислен на счета Министерства финансов, сообщает ведомство.

Второй транш программы макрофинансовой помощи состоит из 10 миллионов евро в форме гранта и 20 миллионов евро в виде долгосрочного займа под низкий процент.

Кредит в размере 20 миллионов евро поступил на счет Министерства финансов 16 июля 2020 года.

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