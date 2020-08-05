Российский кредит и помощь в виде дизтоплива: Додон встретился с Козаком

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. В ближайшие дни будут проведены переговоры между представителями правительств Молдовы и РФ по предоставлению российского кредита в размере 200 миллионов евро для поддержки предпринимателей и населения Молдовы. Об этом шла речь на встрече президента Молдовы Игоря Додона с замглавы администрации президента России, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.
Как сообщил глава молдавского государства в своем посте в соцсети Facebook, стороны также договорилось о том, что в ближайшее время проработают возможность предоставления российской стороной безвозмездной гуманитарной помощи в виде дизтоплива.
"Речь идет о нескольких десятках тысяч тонн дизтоплива для поддержки молдавских сельхозпроизводителей, наиболее пострадавших от продолжительной засухи", - пояснил Додон.
Додон обсудил с российской стороной и вопрос выдачи разрешений на транзит молдавских товаров в Россию через территорию Украины, так называемые дозволы.
"Соответствующим профильным ведомствам дано поручение в кратчайший срок решить указанный вопрос на взаимовыгодных условиях", - отметил президент.
Собеседники также договорились о том, что в октябре 2020 года в Кишиневе состоится очередное заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где планируется подписание ряда важных двусторонних соглашений.
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