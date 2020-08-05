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Встреча Игоря Додона и Дмитрия Козака

Российский кредит и помощь в виде дизтоплива: Додон встретился с Козаком

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200805/31174355/rossiyskiy-kredit-i-pomosch-v-vide-diztopliva-dodon-vstretilsya-s-kozakom.html

Президент Молдовы находится с визитом в Москве. На встрече с замглавой администрации президента России он обсудил вопросы, затрагивающие двусторонние отношения между странами.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. В ближайшие дни будут проведены переговоры между представителями правительств Молдовы и РФ по предоставлению российского кредита в размере 200 миллионов евро для поддержки предпринимателей и населения Молдовы. Об этом шла речь на встрече президента Молдовы Игоря Додона с замглавы администрации президента России, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

Как сообщил глава молдавского государства в своем посте в соцсети Facebook, стороны также договорилось о том, что в ближайшее время проработают возможность предоставления российской стороной безвозмездной гуманитарной помощи в виде дизтоплива.

"Речь идет о нескольких десятках тысяч тонн дизтоплива для поддержки молдавских сельхозпроизводителей, наиболее пострадавших от продолжительной засухи", - пояснил Додон.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Визит в Москву: какие темы намерен обсудить Додон с официальными лицами России
По словам президента, также была отмечена хорошая динамика экспорта молдавских товаров на российский рынок после того, как правительство России продлило срок беспошлинного ввоза ряда ведущих агропромышленных товаров. Глава государства подчеркнул, что это дает молдавским производителям возможность сэкономить значительные средства.

Додон обсудил с российской стороной и вопрос выдачи разрешений на транзит молдавских товаров в Россию через территорию Украины, так называемые дозволы.

"Соответствующим профильным ведомствам дано поручение в кратчайший срок решить указанный вопрос на взаимовыгодных условиях", - отметил президент.

Собеседники также договорились о том, что в октябре 2020 года в Кишиневе состоится очередное заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где планируется подписание ряда важных двусторонних соглашений.

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Теги:
Дмитрий Козак, Игорь Додон


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