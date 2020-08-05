Доллар продолжит падать, а евро переходит в наступление: курс валют на четверг

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 6 августа.

Евро за сутки станет тверже на 10 банов и разместится на отметке в 19,6895 лея.Доллар же продолжит отступать. В четверг "зеленый" подешевеет еще на один бан - до 16,638 лея.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов.

Что касается остальных валют, то 6 августа в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2277 лея, украинская гривна укрепится до 0,6012 лея, румынский лей - до 4,0732 в пересчете на нацвалюту.

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