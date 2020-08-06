Цены на некоторые продукты питания в Молдове взлетели в разы

Большего всего в республике подорожали виноград, ягоды, семечковые фрукты, а подешевели - капуста, чеснок и морковь.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. В Молдове цены на некоторые продукты взлетели в несколько раз. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.

В частности, за первое полугодие 2020-го в сравнении с данными за аналогичный период предыдущего года больше всего подорожал столовый виноград – сразу в 2,3 раза.

В тройку лидеров по росту цен попали ягодные культуры (+67,2%) и семечковые фрукты (+64,3%). За подсолнечник стали платить больше на 23,4%, а за табак – на 18,1%. В среднем же растениеводческая продукция взлетела в цене на 16,8%. Впрочем, некоторые товары этой категории стали обходиться дешевле. Капуста, к примеру, упала в цене на 64,5%, чеснок – на 52,3%, а морковь – на 21,5%.

Что касается животноводческой продукции, то она в среднем подешевела на 1,6%. Цены упали на свиней и птицу в живом весе. А вот подорожали овцы и козы в живом весе - примерно на 30%, молоко – на 9,4%, а яйца – на 6,8%.

За январь-июнь 2020-го цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли примерно на 10% в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova