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Продажа молдавских вин в России.

Вина из Молдовы - в ТОП-10 популярности среди россиян

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200806/31190244/vina-iz-moldovy-v-reytinge-populyarnykh-sredi-rossiyan.html

Продукция наших виноделов остается востребованной у потребителя, свидетельствуют данные исследования, проведенного российской национальной системой мониторинга качества.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Республика Молдова вошла в десятку стран-поставщиков вин, которые предпочитают жители России.

Рейтинг составлен на основании ежегодного исследования винного рынка Российской Федерации, которое проводит организация "Российская система качества" (Роскачество), передает РИА Новости. Учитывались государства-поставщики тихих вин с защищенными географическими названиями, это примерно 26% от общего рынка.

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Кроме молдавских, россияне в 2019 году предпочли покупать вина из Италии, Испании, Грузии, Франции, Абхазии, Чили, Португалии, ЮАР и Германии.

Наша страна является лидером поставок в РФ тихих вин с точки зрения ценовой доступности: стоимость за литр составляет примерно 1,7 доллара.

Самые дорогие - вина из Франции (более 4 долларов за литр), затем следует Грузия (3,19 доллара).

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© Sputnik / Евгений Панасенко
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"С учетом логистических издержек и импортных пошлин европейскому поставщику сложно обеспечить низкую цену на свою продукцию в России", - отметили в Роскачестве.

По данным этой организации, интерес к импортному вину в России не падает.

В 2020 году Роскачество внедрит спецпроект по изучению ввозимых в страну вин. Для проведения исследований было закуплено 120 наименований различных вин (тихих, столовых, игристых), в их число вошли и лидеры по объему поставок в РФ в прошлом году. Результаты "Российская система качества" планирует обнародовать в конце нынешнего года.

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