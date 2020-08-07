Важное решение Нацбанка: оно касается денежной политики

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Нацбанк Молдовы снизил на 0,25 процентных пункта базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, до 3%.

"Эта мера создает условия для поддержания инфляции в вариативном диапазоне +/-1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5% в среднесрочный период", - пояснили в Нацбанке.

В ведомстве отметили, что соответствующее решение основывается на последних макроэкономических данных на внутреннем и внешнем плане, а также обязательств, взятых в расчет при разработке нового раунда прогноза.

Процентная ставка по кредитам overnight понижена с 6,25% до 5,5%, а депозитам overnight повышена с 0,25% до 0,5%.

Норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте, будет снижена до 32% по одному процентному пункту в период 16 августа – 15 сентября и 16 сентября – 15 октября. Норму обязательных резервов из средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте, повысят за эти же временные отрезки до 27% от расчетной базы, то есть по три процентных пункта.

К слову, решение о сбалансировании в дальнейшем норм обязательных резервов поднималось и в рамках дискуссий в прошлом месяце с МВФ, сообщили в Нацбанке.

Согласно прогнозу инфляции, совокупный спрос будет вызывать дефляционное давление к третьему кварталу 2021 года, в основном из-за мер, принятых властями для смягчения пандемического кризиса и сокращения бюджетных расходов в первой половине этого года.

"В этом контексте совокупный внутренний спрос и негативный налоговый импульс, а также снижение некоторых регулируемых тарифов будут основными факторами дезинфляционного воздействия", - отметили в Нацбанке.

В то же время проинфляционное влияние окажут: снижение сельскохозяйственного производства в текущем году, экспортные ограничения на некоторые агропродовольственные товары в регионе, влияние продукции сезонного характера и корректировка акцизов, добавили в ведомстве.

Следует отметить, что в последний раз Нацбанк менял базисную ставку рефинансирования 20 марта, когда она была уменьшена с 4,5% до 3,25% годовых и достигла своего исторического минимума.

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