Какие условия может поставить МВФ по новому Меморандуму с Молдовой

Некоторые аналитики считают, что в новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом окажутся два условия, которых еще не было в отношениях республики с этой организацией. Речь идет о соблюдении прав человека и реформе юстиции.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом предполагает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов. Власти объявили, что утверждение договоренностей с МВФ зависит от реализации ряда условий. Это касается, в том числе, независимости Нацбанка, надзора за финансовым рынком и налоговой прозрачности.

Среди условий финансово-банковского характера могут появиться и новые аспекты, считает экономический эксперт Роман Киркэ.

"Предстоит узнать, какие именно положения будут включены в меморандум с МВФ. Предмет дискуссий известен, многие из условий необходимы, но есть и аспекты, которых никогда не было в истории отношений между Молдовой и МВФ. Речь идет о правах человека и реформе юстиции", - отметил в комментарии Sputnik Киркэ.

Он обратил внимание на то, что Международный валютный фонд – организация, которая обеспечивает макроэкономическую и финансовую стабильность государства.

Эксперт считает интересным, что МВФ продемонстрировал открытость в желании предоставить республике 558 миллионов долларов.

"Думаю, что это способ поместить Молдову на определенную орбиту, предоставив средства на текущие нужды. Потому что большая часть этих денег пойдет на преодоление последствий пандемии", - добавил аналитик.

Экономист предположил, что подобные предпосылки со стороны МВФ могут быть связаны и с готовностью России выделить Молдове кредит в 200 миллионов евро.

"Малые страны, как наша республика, могут быть легко вклинены в определенные геополитические орбиты, если им предоставляют деньги в кредит", - отметил Киркэ.

Ранее глава правительства Ион Кику заявлял, что 85% средств из нового соглашения с МВФ будут направлены на поддержку государственного бюджета, остальное пойдет на пополнение валютных резервов Национального банка Молдовы.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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