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В Молдову не пропустили партию помидоров — в них обнаружены опасные вредители

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200807/31208747/v-moldovu-ne-propustili-18-tonn-pomidorov-v-nikh-obnaruzheny-opasnye-vrediteli.html

Томаты оказались заражены живыми гусеницами, которые в короткие сроки способны нанести непоправимый ущерб урожаю.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. На пограничном посту Леушены был запрещен ввоз в Молдову 18,5 тонн импортных помидоров. В пробах, взятых Центральной фитосанитарной лабораторией, были обнаружены живые личинки опасного вредителя — томатной моли (Tuta absoluta).

По действующим карантинным правилам, наличие этого паразита, включенного в Список вредных организмов, в партии овощей автоматически означает запрет на ввоз в Молдову.

Урожай картофеля, архивное фото.
© Sputnik / Павел Лисицын
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Tuta absoluta — вид моли, родиной которой является Южная Америка. Гусеницы этого опасного вредителя томатов и других пасленовых поражают незрелые плоды. Моль плодовита и в год может давать до 15 поколений. В Европе этот паразит появился в 2006 году, в 2010 году моль была обнаружена в России, а в 2014—2016 годах появилась во многих странах Африки и в Индии.

Для человека гусеницы моли не опасны, однако посевам томатов они способны нанести непоправимый ущерб.

Европейско-средиземноморская организация по защите растений внесла этот вид в перечень карантинных вредных организмов. Плоды, поражённые Tuta absoluta, по протоколу, должны быть уничтожены.

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Теги:
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