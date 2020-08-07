Внеочередное заседание парламента Молдовы: зачем депутатам экстренно собираться

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Молдавские депутаты из оппозиционной фракции DA настаивают на организации внеочередного заседания парламента в период каникул. Для того, чтобы оно состоялось, нужно получить согласие минимум 34 законотворцев. Предметом дискуссий должна стать ситуация в агросекторе. С чем сталкивается сельское хозяйство страны, и что предлагают парламентарии, читайте в обзоре Sputnik.

Вопрос организации внеочередного заседания парламента

По словам вице-спикера парламента Александра Слусаря, депутаты фракции DA начнут сбор подписей среди коллег из всех фракций по вопросу созыва внеочередного заседания законодательного органа.

Формировать рабочую повестку они уже начали и включили в нее три вопроса. В DA предлагают заслушать премьера и главу Минсельхоза по ситуации в агросекторе, рассмотреть изменения, благодаря которым удастся технически разблокировать процедуру выдачи сертификатов о форс-мажоре, а также обсудить налоговое освобождение для сельхозпроизводителей, пострадавших от неблагоприятных погодных условий.

Как отметил Слусарь, в DA готовы обсуждать и другие проекты, которые могут быть включены в повестку. Однако, по его мнению, следует сосредоточится на том, что аграрии нуждюется в деньгах для компенсации потерь.

"Считаем, что на внеочередной сессии мы сможем найти минимум 500 миллионов для покрытия расходов по первой группе зерновых – пшенице, ячменю и рапсу. А в сентябре - найдем деньги и по второй группе (подсолнечник, кукуруза – ред.)", - сказал Слусарь.

Колоссальные проблемы агросектора

Ранее молдавский премьер Ион Кику заявлял, что засуха, зарегистрированная на территории республики с сентября 2019 года по апрель 2020-го, привела к серьезным потерям всего агросектора страны. Больше всего пострадали посевы пшеницы, ячменя и рапса.

© Sputnik / Алена Матвеева Как пострадали озимые культуры от продолжительной засухи

По словам премьера, ущерб для посевов озимой пшеницы превышает 700 миллионов леев, ячменя – свыше 100 миллионов леев, а рапса достигается порядка 100 миллионов леев.

Кроме продолжительной засухи отечественный агросектор столкнулся еще с проблемой града.

Помощь от государства

Помимо сложных погодных условий, с которыми столкнулась страна в этом году, никто не отменял пандемический и спровоцированный им экономический кризис.

Между тем, правительство уже выделило 200 миллионов леев на частичное покрытие убытков из-за продолжительной засухи. Начиная с 1 августа сельхозпроизводители могут запросить компенсации в Агентстве по интервенциям в сельском хозяйстве для покрытия ущерба, понесенного в результате стихийных бедствий. Эта денежная помощь будет предоставлена предпринимателям, фермерам, сельхозпроизводителям, которые потерял свыше 60% посевов пшеницы, ячменя и рапса.

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Осенью правительство выступит с дополнительной денежной помощью для выдачи компенсаций по урожаю кукурузы и подсолнечника.

Не все так просто…

Лидер Демпартии Молдовы, депутат Павел Филип в комментарии Sputnik заявил, что помощи, которую оказывает государство, конечно, мало, но на данный момент, это то, что может себе позволить правительство.

"Что касается требования провести внеочередное заседание парламента. Вопрос в том, разве эту проблему можно решить только в таком формате? Парламент принимает проекты законов. На мой взгляд, лучше собраться, к примеру, в рамках комиссии по сельскому хозяйству или другой парламентской платформе, и в дискуссиях с представителями правительства можно выработать план помощи сельхозпроизводителям", - сказал Филип.

То есть, как пояснил демократ, до проведения внеочередного заседания парламента необходимо проработать конкретные шаги, а потом созывать депутатов, чтобы проголосовать за этот пакет мер.

"В противном случае на заседании будут преобладать популистские высказывания. Каждый посчитает нужным выступить с требованиями о выделении агросектору средств на миллиарды и миллиарды. Но если нет источников, откуда взять эти деньги, это остается на уровне дискуссий", - обратил внимание депутат.

По его словам, проблему нужно решать в рамках рациональный дискуссий. "Не думаю, что в сложившихся условиях правительство каким-то образом утаивает, сколько денег есть в бюджете или каковы прогнозируемые доходы. Вот есть бюджет, давайте сядем и обсудим, из каких статей можно перевести средства на агросектор", - отметил лидер ДПМ.

Он рассказал, что видел предложения приостановить ремонт дорог и переориентировать деньги, отведенные на эти цели, в сельское хозяйство. "Но, к примеру, в Единцах, где я обсуждал этот вопрос, люди категорически против приостановки ремонта дорог в этом году. Потому необходимо найти золотую середину. Заявлений может быть много, а нужно смотреть на то, каково финансовое покрытие каждой проблемы", - заключил Филип.

Весенняя сессия парламента Молдовы завершилась 20 июля. Спикер законодательного органа Зинаида Гречаная заявила тогда, что допускает возможность созыва экстренных заседаний.

Согласно регламенту высшего законодательного органа Молдовы, парламент созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя начинается в феврале и завершается в конце июля. Осенняя сессия начинается в сентябре и завершается в конце декабря.

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