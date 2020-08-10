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Трактор вспахивает землю

Додон: мы обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи

© AP Photo / Jens Meyer
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200810/31232241/dodon-my-obratilis-k-rossii-s-prosboy-o-gumanitarnoy-pomoschi.html

Во время беспрецедентной засухи помощь в виде поставок дизельного топлива может серьезно облегчить положение сельхозпроизводителей Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Ситуация в сельском хозяйстве, связанная с засухой и продовольственная безопасность страны вошли в повестку дня заседания Высшего совета безопасности, которое состоится в среду. Об этом заявил президент РМ Игорь Додон после совместного заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Встреча Игоря Додона и Дмитрия Козака
© Sputnik / Miroslav Rotari
Российский кредит и помощь в виде дизтоплива: Додон встретился с Козаком

Глава государства сообщил, что в связи с беспрецедентной засухой он официально обратился к руководству Российской Федерации с просьбой об оказании гуманитарной помощи в виде дизельного топлива для сельхозпроизводителей Молдовы. По словам президента, партия может составить до 40-50 тысяч тонн.

Додон напомнил, что молдавские фермеры получают поддержку и в виде возможности реализовать свою продукцию на российском рынке без применения пошлин, о чем была достигнута договоренность руководителями двух стран.

"Экспорт сельскохозяйственной продукции из Молдовы в Россию за первые пять месяцев 2020 года вырос на 20 процентов", — отметил в этой связи президент.

Глава государства сообщил, что с начала года благодаря беспошлинной торговле с РФ молдавские сельхозпроизводители уже сэкономили около 150 миллионов леев, а ежегодная экономия составляет в среднем 200-300 миллионов леев.

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Теги:
Игорь Додон, засуха


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