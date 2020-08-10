Молдова обратится ко Всемирному банку за срочным кредитом в связи с засухой

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что помощь будет выделена и сельскохозяйственным производителям, которые возделывают кукурузу и подсолнечник.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Правительство Молдовы обратится к Всемирному банку с просьбой выделить срочный кредит в связи с серьезным ущербом, который понесло сельское хозяйство страны из-за сильной засухи. Об этом заявил президент РМ Игорь Додон в понедельник после совместного заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной.

"Мы переживаем беспрецедентную засуху, и положение сельхозпроизводителей самое серьезное с момента провозглашения независимости Республики Молдова", — сказал Додон.

Президент напомнил, что правительство решило предоставить поддержку для возделывания 200 тысяч гектаров посевов зерновых первой группы — в среднем, более 1000 леев на гектар.

"На эти цели было выделено 200 миллионов леев, но это только первый шаг. Следующий — это вопрос о почти 500 тысячах гектаров культур второй группы, кукурузы и подсолнечника. Предстоит оценить, насколько они были затронуты засухой, найдем средства на поддержку и здесь", - заявил президент.

Вместе с тем, Додон отметил, что бюджетные возможности правительства достаточно ограничены, поэтому после консультаций в правительстве было принято решение обратиться за срочным целевым кредитом к Всемирному банку для помощи сельскому хозяйству в период засухи. В ближайшие дни специалисты планируют связаться с представителями ВБ.

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