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Всемирный банк

Молдова обратится ко Всемирному банку за срочным кредитом в связи с засухой

© AFP 2020 / KAREN BLEIER
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200810/31233548/moldova-obratitsya-k-vsemirnomu-banku-za-srochnym-kreditom-v-svyazi-s-zasukhoy.html

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что помощь будет выделена и сельскохозяйственным производителям, которые возделывают кукурузу и подсолнечник.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Правительство Молдовы обратится к Всемирному банку с просьбой выделить срочный кредит в связи с серьезным ущербом, который понесло сельское хозяйство страны из-за сильной засухи. Об этом заявил президент РМ Игорь Додон в понедельник после совместного заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной.

"Мы переживаем беспрецедентную засуху, и положение сельхозпроизводителей самое серьезное с момента провозглашения независимости Республики Молдова", — сказал Додон.

Засуха в Молдове.
© Sputnik / Ciobanu Victor
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Президент напомнил, что правительство решило предоставить поддержку для возделывания 200 тысяч гектаров посевов зерновых первой группы — в среднем, более 1000 леев на гектар.

"На эти цели было выделено 200 миллионов леев, но это только первый шаг. Следующий — это вопрос о почти 500 тысячах гектаров культур второй группы, кукурузы и подсолнечника. Предстоит оценить, насколько они были затронуты засухой, найдем средства на поддержку и здесь", - заявил президент.

Вместе с тем, Додон отметил, что бюджетные возможности правительства достаточно ограничены, поэтому после консультаций в правительстве было принято решение обратиться за срочным целевым кредитом к Всемирному банку для помощи сельскому хозяйству в период засухи. В ближайшие дни специалисты планируют связаться с представителями ВБ.

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Теги:
Игорь Додон, Всемирный банк, засуха


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