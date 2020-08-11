12:12 11 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.55
  • RUB0.22
  • RON4.02
  • UAH0.60
Поиск
Валюта разных стран

Держи карман шире: что происходит с ценами в Молдове

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
190 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200811/31245727/derzhi-karman-shire-chto-proiskhodit-s-tsenami-moldova.html

Средние потребительские цены за месяц упали на 0,23%. Это связано с тем, что продовольственные товары стали несколько дешевле.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Согласно многочисленным соцопросам, высокие цены входят в топ-5 проблем, которые беспокоят граждан Молдовы. В условиях кризиса вопрос покупки тех или иных товаров стоит особенно остро, ведь некоторым категориям населения едва хватает денег на предметы первой необходимости. О том, как изменились цены за месяц, рассказали в Национальном бюро статистики страны.

"В июле 2020 года годовая инфляция (за 12 месяцев) составила 4,23%, в том числе: продовольственные товары - 8,12%, непродовольственные товары - 0,43%, услуги - 3,76%", - отметили в структуре.

Молдавские леи.
© Sputnik / Yana Zaharova
Цены на некоторые продукты питания в Молдове взлетели в разы
А средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем упали на 0,23%. Спад объяснятся снижением ценников на продовольственные товары.

Платить меньше

В частности, больше всего подешевели во втором летнем месяце лук – примерно на 30%, перец – на 29%, картофель – на 25,3%, баклажаны – на 23,2%, кабачки – на 22,5%, чеснок – на 17,6%, помидоры – на 15,3%. Также люди стали меньше платить за капусту, свеклу, огурцы, ранние сорта столового винограда, куриные яйца, сало, крупы.

Из непродовольственных товаров дешевле стали обходиться пуловеры, жакеты, обувь, шерстяные вещи, электроприборы, телевизоры, фотоаппараты.

Статистика говорит, что в июле цены упали на пассажирские авиаперевозки – на 2,4%.

Цены вверх

© CC0 / Pixabay / billcosmos
Отличная новость: НАРЭ одобрило снижение цен на электроэнергию
Больше всего в июле подорожали морковь – на 16,7%, садовые ягоды – на 16,6%. Также немного поднялись цены на садовые семечковые и косточковые фрукты, цитрусовые, бобовые, пчелиный мед, растительное масло, мороженое и прохладительные напитки, молоко, макароны, водку и пиво, сметану, сыр и творог, кукурузную муку, печенье, шоколад и конфеты.

Из непродовольственных товаров немного больше стали стоить велосипеды (+1,9%), автомобили (+1,4%), а также посуда (+1,2%). Рост цен отмечен на мужские сандалии, предметы для дома, мебель, медицинские изделия, лекарства, сжиженный газ, стиральные и посудомоечные машины, кухонные плиты, кондиционеры, детскую одежду и обувь, блузки, женские футболки и спортивные костюмы, косметику и парфюмерию.

Согласно статистике, в июле подорожали тарифы на туристические услуги за границей – на 6,3%, аренда жилья – на 4,4%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Придется ограничиться в покупках: цены на Центральном рынке столицы "кусаются"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пасека в Молдове
В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото
Прощание с Маэстро: Хармелин оставил после себя целую театральную школу.
Прощание с Маэстро: Хармелин оставил после себя целую театральную школу
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться