Держи карман шире: что происходит с ценами в Молдове

Средние потребительские цены за месяц упали на 0,23%. Это связано с тем, что продовольственные товары стали несколько дешевле.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Согласно многочисленным соцопросам, высокие цены входят в топ-5 проблем, которые беспокоят граждан Молдовы. В условиях кризиса вопрос покупки тех или иных товаров стоит особенно остро, ведь некоторым категориям населения едва хватает денег на предметы первой необходимости. О том, как изменились цены за месяц, рассказали в Национальном бюро статистики страны.

"В июле 2020 года годовая инфляция (за 12 месяцев) составила 4,23%, в том числе: продовольственные товары - 8,12%, непродовольственные товары - 0,43%, услуги - 3,76%", - отметили в структуре.

Платить меньше

А средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем упали на 0,23%. Спад объяснятся снижением ценников на продовольственные товары.

В частности, больше всего подешевели во втором летнем месяце лук – примерно на 30%, перец – на 29%, картофель – на 25,3%, баклажаны – на 23,2%, кабачки – на 22,5%, чеснок – на 17,6%, помидоры – на 15,3%. Также люди стали меньше платить за капусту, свеклу, огурцы, ранние сорта столового винограда, куриные яйца, сало, крупы.

Из непродовольственных товаров дешевле стали обходиться пуловеры, жакеты, обувь, шерстяные вещи, электроприборы, телевизоры, фотоаппараты.

Статистика говорит, что в июле цены упали на пассажирские авиаперевозки – на 2,4%.

Цены вверх

Больше всего в июле подорожали морковь – на 16,7%, садовые ягоды – на 16,6%. Также немного поднялись цены на садовые семечковые и косточковые фрукты, цитрусовые, бобовые, пчелиный мед, растительное масло, мороженое и прохладительные напитки, молоко, макароны, водку и пиво, сметану, сыр и творог, кукурузную муку, печенье, шоколад и конфеты.

Из непродовольственных товаров немного больше стали стоить велосипеды (+1,9%), автомобили (+1,4%), а также посуда (+1,2%). Рост цен отмечен на мужские сандалии, предметы для дома, мебель, медицинские изделия, лекарства, сжиженный газ, стиральные и посудомоечные машины, кухонные плиты, кондиционеры, детскую одежду и обувь, блузки, женские футболки и спортивные костюмы, косметику и парфюмерию.

Согласно статистике, в июле подорожали тарифы на туристические услуги за границей – на 6,3%, аренда жилья – на 4,4%.

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