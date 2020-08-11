Что происходит на валютном рынке: стоит ли скупать доллары и чего ждать от евро

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Ситуация на валютном рынке Молдовы удивляет: национальное платежное средство который месяц подряд напирает на основных игроков, в частности, на доллар и евро. При этом если "европеец" еще отыгрывает позиции, то "американец" откровенно пасует. А выгоден ли жителям республики и властям такой прыткий и крепкий лей, читайте в обзоре Sputnik.

Полет нормальный?

Экономист Виорел Гырбу обратил внимание, что тенденция молдавского лея расти по отношению к евро и доллару началась еще в 2016 году.

"Тогда это происходило довольно быстро – в течение одного года. Затем темпы замедлились, но лей продолжил укрепляться. Это в принципе говорит о состоянии экономики республики, о том, что, хотя у нас и есть нужда в том, чтобы инвестировать в экономику, это не получается сделать. Банки не выдают кредиты", - сказал эксперт в комментарии Sputnik.

По его мнению, это связано с довольно небольшой ролью правительства в данном процессе. Денежная политика страны не продумана с точки зрения улучшения экономического развития республики, пояснил специалист.

"Сколько это продлится? Трудно сказать. В этом году импорт упал очень сильно. Денежные переводы из-за рубежа неожиданно выросли. В принципе, эти трансферы и поддерживают довольно стабильный курс молдавского лея. Но даже если бы не было таких переводов, то Нацбанк в любом случае продолжал бы свою политику и поддерживал бы молдавский лей", - считает собеседник.

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Гырбу отметил, что подобного рода ситуация на средне- и долгосрочный период не очень хорошо влияет на развитие экономики. "Так или иначе в нее нужно инвестировать", - подчеркнул экономист.

Надо ли скупать доллары?

Доллар сильно просел по отношению к молдавскому лею всего за месяц. Некоторые граждане задумались над тем, стоит ли сейчас запастись "зелеными", пока курс падает. Однако эксперты осторожны на этот счет: прогнозировать поведение "американца" сложно.

"Доллар сильно просел по отношению к евро. Исходя из этого он подешевел и на молдавском рынке. Но все-таки на этот вопрос ответить однозначно сложно. Мы видим, что эпидемия в США еще развивается бурно, и пока имеет возможность влиять на процессы экономики этой страны. Плюс, государство готовится к выборам. В какой-то мере экономика США находится на определенном перепутье, несмотря на то, что является огромной и хорошо держится на ногах", - сказал Гырбу.

По его словам, сейчас, конечно, покупать доллары можно, потому что они дешевые, но может так случиться, что курс окажется еще выгоднее. Однако, подчеркнул эксперт, гарантировать это нельзя.

Молдавский лей напирает не только на доллар

Национальное платежное средство страны продолжает третий месяц подряд укрепляться по отношению к корзине из 10 валют основных торговых партнеров республики (IVM-10), отмечает эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.

"На прошлой неделе лей достиг нового максимума в 95,75 пункта, что означает котировку на 4,25% выше, чем в начале года", - отметил экономист.

По его словам, с 3 по 9 августа лей подорожал на 0,75% по отношению к этим 10 валютам. Больше всего молдавский "лев" за прошедшую семидневку окреп к турецкой лире - на 3,33%, российскому рублю - на 2,16% и к белорусскому рублю – на 1,84%.

Молдавский лей в отношениях с евро и долларом

В целом, в 2020-м молдавский лей по отношению к основным валютам - американскому доллару и евро - копирует поведение румынского лея, утверждает Ионицэ.

По его словам, в последний раз такие низкие котировки доллара к евро были в мае 2018 года. За июль-август "американец" просел на 5% по отношению к "европейцу".

Как полагает эксперт, такое поведение "зеленого" происходит как на фоне кризиса в США, вызванного COVID-19, так и на фоне политической борьбы в преддверии президентских выборов и неспособности конгресса США согласовать антикризисные экономические меры.

"Дональд Трамп был вынужден принять в конце прошлой недели четыре антикризисных закона, обойдя конгресс. Однако все эти меры не очень помогут, американский доллар продолжает процесс обесценивания", - сказал Ионицэ.

Как считает экономист, в борьбе евро и доллара молдавский лей на протяжении июля придерживался нейтральной позиции. Если проанализировать котировки национального платежного средства республики по отношению к валютной корзине евро/доллар, то можно заметить, что лей удерживал тот же уровень в 18,37 пункта на протяжении всего июля. Таким образом, нацвалюта просела к евро на 1,5%, но укрепилась к доллару на 3,5%. В июле молдавский "лев" находился ровно посередине между двумя основными игроками. Однако в первую неделю августа курс лея повысился (+ 0,5%) по отношению к обоим тяжеловесам. В настоящее время молдавский лей сильнее привязан к крепкому сейчас евро и отклоняется от доллара США.

Кому выгоден крепкий лей

По мнению эксперта, сильный лей выгоден для жителей Молдовы, потому что импортные продукты становятся дешевле примерно на 4,25%. И это только благодаря обменному курсу. Ионицэ отметил: как следствие, крепкий "лев" позволяет значительно снизить инфляцию, что выгодно населению в условиях экономического кризиса. С другой стороны, такое поведение национальной валюты ударяет по отечественному производителю, особенно по аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции.

Молдавский лей с начала года подорожал по отношению к белорусскому рублю, российскому рублю, турецкой лире и украинской гривне в среднем на 17,4%, подчеркнул Ионицэ. Экономист обратил внимание, что на эти четыре государства приходится половина импорта в Молдову. Это значит, пояснил эксперт, что продовольственные товары из этих стран благодаря обменному курсу выходят дешевле примерно на 17,4%.

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"Можем говорить о том, что молдавские сельхозпроизводители в этом году столкнулись с тремя факторами: вызванным COVID-19 экономическим кризисом, сильнейшей засухой и неблагоприятным курсом валют", - считает Ионицэ.

Он подчеркнул, что Нацбанк вынужден колебаться между интересами населения и интересами экономических агентов в условиях сильной международной нестабильности, особенно в отношениях между долларом и евро. По мнению экономиста, регулятор должен принимать решения плавно, по крайней мере для того, чтобы вернуть молдавский лей к уровню начала года и сохранить среднюю позицию в борьбе между евро и долларом.

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