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Курс валют.

Курс на среду: все валюты пошли в рост, кроме доллара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200811/31259054/kurs-na-sredu-vse-valyuty-poshli-v-rost-krome-dollara.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 12 августа.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько наберет в весе на фоне падения американского доллара, однако отступит перед ростом всех остальных основных валют.

Знак евро на электронном табло курса валют.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Доллар США подешевеет на один бан и установится на отметке в 16,5477 лея.

Евро, напротив, вырастет в цене на семь банов и будет торговаться по 19,5131 лея.

Украинская гривна также окрепнет и достигнет уровня 0,5999 лея.

Румынский лей подорожает до соотношения один к 4,0364 молдавской валюты.

Российский рубль будет стоить 0,2273 в перерасчете на национальное платежное средство.

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Теги:
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