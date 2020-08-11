Курс на среду: все валюты пошли в рост, кроме доллара

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 12 августа.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько наберет в весе на фоне падения американского доллара, однако отступит перед ростом всех остальных основных валют.

Доллар США подешевеет на один бан и установится на отметке в 16,5477 лея.

Евро, напротив, вырастет в цене на семь банов и будет торговаться по 19,5131 лея.

Украинская гривна также окрепнет и достигнет уровня 0,5999 лея.

Румынский лей подорожает до соотношения один к 4,0364 молдавской валюты.

Российский рубль будет стоить 0,2273 в перерасчете на национальное платежное средство.

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