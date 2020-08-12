09:08 12 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD16.55
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Поле

Механизм страхования в агросекторе надо пересмотреть: что предлагают эксперты

© AP Photo / DPA / Armin Weigel
Экономика
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200812/31260467/mekhanizm-strakhovanie-agrosektor-nado-peresmotret-chto-predlagayut-eksperty.html

Эксперты назвали шаги, которые необходимо предпринять властям, чтобы обезопасить агропроизводителей от возможных рисков, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Государству следует пересмотреть концепцию страхования в сельском хозяйстве. Важно создать взаимный фонд по предотвращению кризисов, в котором должны участвовать как государство, так и агропроизводители. Об этом в комментарии Sputnik заявил эксперт в агробизнесе Юрий Ушурелу.

Сухая растительность на молдавском лугу
© Sputnik / Yana Zaharova
Колоссальные потери агросектора Молдовы: "проблемный урожай" и прогнозы

"Выходит так, что мы выращиваем сельскохозяйственные культуры, не адаптируясь к климатическим условиям, не говоря уже о рисках в агросекторе, и государство всегда вмешивается в сложные ситуации и ищет источники финансирования. Поэтому создание взаимного страхового фонда по предотвращению кризисов – это та отправная точка, где ответственность ложится не только на государство, но и на сельхозпроизводителей", - отметил собеседник.

Он пояснил, что тот, кто не выполнит контрактные обязательства, не получит и необходимую помощь даже в кризисный период. "Найдем 300 или 500 миллионов для аграриев, но этого недостаточно", - считает Ушурелу.

Как считает эксперт, государству следует пересмотреть и действующий механизм страхования в сельском хозяйстве, где лишь 4% производителей стараются обезопасить таким способом урожай, а создание взаимного фонда страхования позволит решить многие проблемы как больших компаний, так и домашних хозяйств.

Iurie Ușurelu
© Sputnik / Mihai Caraus.
Юрий Ушурелу

Представители четырех парламентских фракций - Демпартии, Партии социалистов, Партии PAS и Платформы DA - провели во вторник заседание, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе проблемы агросектора. По итогам дискуссий депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая займется вопросами сельского хозяйства. Ее возглавил депутат-демократ Николай Чубук, заявивший о солидарности с фермерами. Он выразил уверенность, что правительство и аграрии совместными усилиями найдут оптимальные решения по имеющимся проблемам. По его словам, данные меры следует обсудить в высшем законодательном органе страны, в том числе путем созыва внеочередного заседания парламента. Чубук также отметил, что правительству и сельхозпроизводителям необходимо найти компромисс.

Ситуацию в сельском хозяйстве рассмотрят и на заседании Высшего совета безопасности под руководством президента Молдовы Игоря Додона.

Во вторник в нескольких районах страны аграрии организовали акции протеста. А производители из Новых Анен, Каушан и Штефан-Водэ заявили о намерении продолжить манифестации и в среду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавские аграрии в отчаянии: одни убытки перед новой посевной кампанией


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протесты аграриев в Молдове.
Аграрии снова вышли на протесты: как это было и чем закончилось
Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19.
Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться