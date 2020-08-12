Механизм страхования в агросекторе надо пересмотреть: что предлагают эксперты

Эксперты назвали шаги, которые необходимо предпринять властям, чтобы обезопасить агропроизводителей от возможных рисков, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Государству следует пересмотреть концепцию страхования в сельском хозяйстве. Важно создать взаимный фонд по предотвращению кризисов, в котором должны участвовать как государство, так и агропроизводители. Об этом в комментарии Sputnik заявил эксперт в агробизнесе Юрий Ушурелу.

"Выходит так, что мы выращиваем сельскохозяйственные культуры, не адаптируясь к климатическим условиям, не говоря уже о рисках в агросекторе, и государство всегда вмешивается в сложные ситуации и ищет источники финансирования. Поэтому создание взаимного страхового фонда по предотвращению кризисов – это та отправная точка, где ответственность ложится не только на государство, но и на сельхозпроизводителей", - отметил собеседник.

Он пояснил, что тот, кто не выполнит контрактные обязательства, не получит и необходимую помощь даже в кризисный период. "Найдем 300 или 500 миллионов для аграриев, но этого недостаточно", - считает Ушурелу.

Как считает эксперт, государству следует пересмотреть и действующий механизм страхования в сельском хозяйстве, где лишь 4% производителей стараются обезопасить таким способом урожай, а создание взаимного фонда страхования позволит решить многие проблемы как больших компаний, так и домашних хозяйств.

© Sputnik / Mihai Caraus. Юрий Ушурелу

Представители четырех парламентских фракций - Демпартии, Партии социалистов, Партии PAS и Платформы DA - провели во вторник заседание, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе проблемы агросектора. По итогам дискуссий депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая займется вопросами сельского хозяйства. Ее возглавил депутат-демократ Николай Чубук, заявивший о солидарности с фермерами. Он выразил уверенность, что правительство и аграрии совместными усилиями найдут оптимальные решения по имеющимся проблемам. По его словам, данные меры следует обсудить в высшем законодательном органе страны, в том числе путем созыва внеочередного заседания парламента. Чубук также отметил, что правительству и сельхозпроизводителям необходимо найти компромисс.

Ситуацию в сельском хозяйстве рассмотрят и на заседании Высшего совета безопасности под руководством президента Молдовы Игоря Додона.

Во вторник в нескольких районах страны аграрии организовали акции протеста. А производители из Новых Анен, Каушан и Штефан-Водэ заявили о намерении продолжить манифестации и в среду.

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