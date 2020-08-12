До зажиточности - далеко: сколько платят за работу в Молдове и других странах

Группа исследователей провела детальный анализ уровня оплаты труда в разных странах, в котором фигурирует и Молдова - согласно представленным данным, гражданам республики до обеспеченной жизни еще далеко.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Молдова заняла 89 место среди 106 стран мира по уровню оплаты труда - к такому выводу пришли исследователи и аналитики портала picodi.com. Таким образом, средняя зарплата в нашей стране составляет 321 доллар (5 309 леев). Соседствуют с Молдовой Руанда и Армения, где уровень средней заработной платы расположен на отметках в 326 и 333 доллара, соответственно.

Меньше, чем у нас в республике, получают в Колумбии (310 долларов) и на Филиппинах (308 долларов). Эти страны расположились в рейтинге на 90 и 91 месте.

Что касается стран-соседок Молдовы, то в Румынии в среднем гражданин получает 639 долларов в месяц, это государство занимает 54 позицию в представленном списке. На Украине ситуация немного лучше, чем в Молдове, но хуже, чем в Румынии. Там уровень среднемесячной оплаты труда остановился у отметки в 350 долларов.

Наиболее уверенно живут граждане Швейцарии, где средний заработок составляет 5 989 долларов, вторую позицию занимает Люксембург, жители которого, в среднем, получают по 3 534 доллара. Наименее обеспеченными в мире являются граждане Кубы (36 долларов), Уганды (171 доллар) и Нигерии (184 доллара). Эти три страны замыкают опубликованный рейтинге.

Есть, где работать, платят мало

На данный момент в республике имеется 8 400 вакантных рабочих мест на 34,9 тысячи нетрудоустроенных граждан.

Наибольшее число вакансий зарегистрировано в Кишиневе - в столице на 2 527 предлагаемых места труда приходится 3 873 безработных. На втором месте расположился муниципий Бельцы. Там соотношение спроса и предложения на рынке труда практически равное: на 1089 вакансий приходится 1059 нетрудоустроенных жителей.

Почти в четыре раза превышает число безработных незанятые места в Унгенах. Там на 1913 граждан приходится всего 497 вакансий. Еще более драматическая ситуация во Флорештах - здесь на 1080 человек приходится всего 360 свободных мест по всему району.

Замыкает пятерку лидеров по числу вакантных мест Оргеевский район. Здесь спрос на работу в два раза выше, чем предложение - 359 мест на 775 граждан, зарегистрированных в территориальном отделении Агентства занятости населения.

Распределение уровня оплаты труда в стране выглядит так: 34 процента занятого населения получают зарплаты свыше 5000 леев, 32 процента граждан работают неофициально и оплаты им выдают по договоренности, но она не превышает предыдущую отметку. От 3000 до 5000 леев получают 23 процента трудоустроенных жителей республики. Менее 3000 леев платят 11 процентам наших сограждан.

Средний класс в Молдове - мифы и реальность

Как заявлял ранее корреспондентуэкономический эксперт Вячеслав Ионицэ, для среднего класса характерны устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. Но есть довольно существенная разница между тем, что представляет собой "средний класс" в Молдове, и каков он в странах ЕС.

Как отметил Ионицэ, по молдавским меркам, если у семьи ежемесячный доход составляет порядка 5000 евро (примерно 100 000 леев), то она считается обеспеченной. А, например, в Германии или Франции – это почти средняя зарплата по стране. Но дело даже не в суммах.

"Качество жизни – существенный фактор. Что толку, что у молдавского "среднего класса" высокие доходы, если в стране не развита инфраструктура, государство не может предоставить элементарные бытовые условия", - отметил эксперт.

По словам Ионицэ, государство должно быть заинтересовано в благополучии среднего класса. Ведь именно он обеспечивает поступления в бюджет, является основным производителем и потребителем благ, но в Молдове из-за нестабильной экономической ситуации пока не созданы условия для полноценного формирования среднего класса.

Много бедных

В Молдове всего 5% населения можно отнести к настоящему среднему классу, заявил Sputnik председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану. Сегодня, по утверждению эксперта, доля бедного населения составляет около двух третей, то есть, порядка 65-70% населения.

Доля очень бедного населения в Молдове, по словам социолога, - около 20%. И это, как отметил Мокану, не пенсионеры, хотя, конечно, они средним классом тоже не являются. Однако есть и те, чей доход ниже, чем у пенсионеров. Очень бедные в Молдове - это монопарентальные семьи (с одним родителем), многодетные семьи, безработные, сезонные рабочие, те, кто живет на пенсию по инвалидности, и бездомные.

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