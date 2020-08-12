Будни молдавских аграриев: какие меры и в какой мере могут уберечь от убытков

Засушливый 2020 год принес нашим фермерам огромные убытки, однако не только субсидии от государства могут помочь им, но и страхование своих угодий и ферм, утверждают эксперты.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители протестуют не один день подряд и перекрывают тракторами и спецтехникой трассы национального значения. Они требуют, чтобы власти выделили гораздо большие средства в виде субсидий, чем было озвучено ранее, для покрытия убытков из-за длительной засухи.

Правительство ведет диалог с фермерами, однако корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: в состоянии ли аграрии сами поспособствовать уменьшению рисков в сельском хозяйстве или должны полностью уповать на помощь государства.

Потенциал по субсидированию отрасли сельского хозяйства у Молдовы, как у самой бедной страны Европы, - крайне невелик, а многие фермеры сознательно не идут на страхование своих угодий. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил доктор экономики Михаил Пойсик.

“Но и в процессе страхования есть свои подводные камни. К примеру, в животноводстве в страховом случае фермеру возвращают лишь 10 процентов от общей суммы убытков при падеже скота. В страховых случаях по сельскохозяйственным культурам аграрии получают лишь 20 процентов от общих потерь при неблагоприятных погодных условиях”, - заявил экономист.

В системе страхования рисков в сельском хозяйстве есть недоработки, считает специалист. То есть, страхуя свои поля от засухи, аграрий не может одновременно и заблаговременно обезопасить их от возможного града или пожара. По каждому фактору риска фермер должен действовать выборочно, а весь процесс напоминает игру в рулетку, учитывая непредсказуемый характер погоды последних нескольких лет, добавил эксперт.

В Молдове в последние 20 лет сложилась четкая тенденция в сельском хозяйстве, когда один год бывает высокоурожайным, два последующих приносят также неплохие сборы по основным культурам, далее в течение двух лет наблюдается значительная засуха. Венчает эту ситуацию год шестой или седьмой, который становится крайне неблагоприятным для аграриев.

“Еще одна проблема заключается в том, что у нас в стране не развита система искусственного орошения угодий. Если ранее в республике посредством систем ирригации поливали 300 тысяч гектаров земель, то сегодня эта цифра составляет всего 4 тысячи гектаров. Это – практически ничего”, - уточнил собеседник.

Все проблемы, которые привели к незавидной ситуации молдавских аграриев, накапливались за последние три десятилетия, уверен Пойсик, а государство не в состоянии сегодня поддерживать сельхозпроизводителей в той мере, в которой это необходимо.

Такой засухи в Молдове, как в нынешнем аграрном сезоне, не было с 1946-1947 годов, когда в республике бушевал настоящий голод. Еще раз природа была очень неласкова к крестьянами в начале 60-х годов прошлого столетия, когда республика также столкнулась с небывалой засухой. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор экономики Виктор Мороз.

“Молдавские аграрии должны понимать, что ни в одной из самых развитых стран Запада полностью не решается проблема засухи и компенсирования потерь, которые понесли фермеры”, - сказал Мороз.

Эксперт назвал страхование рисков в отрасли сельского хозяйства одним из выходов при сложных метеоусловиях и потерях, к которым они приводят в результате. Ожидать от правительства полного покрытия убытков – бесполезно, но не потому, что кабмин не хочет помочь аграриям, а потому, что у государства просто нет таких средств.

“Молдавские аграрии могли бы обезопасить себя таким образом, но не хотят, все надеются на “авось”.

Что же касается систем искусственного орошения, этот процесс также должен быть выборочным, в зависимости от выращиваемой культуры. Нет смысла применять системы искусственного полива в случае, если выращивание какой-либо плодоовощной или садовой культуры не производится в промышленных масштабах.

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