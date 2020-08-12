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Засуха.

Вице-спикер о проблемах аграриев: депутатская группа уже провела десятки встреч

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200812/31276415/babuk-o-problemakh-agrariev-parlamentskaya-gruppa-provela-desyatki-vstrech.html

Парламентарии, делегированные в состав структуры, которая была создана после четырехсторонней встречи правящей коалиции и двух фракций из оппозиции, активно ищут возможность оказать помощь молдавским фермерам.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Парламентскую рабочую группу по вопросам проблем в сельском хозяйстве республики возглавил депутат-демократ Николае Чубук.

Парламент
© Sputnik / Rodion Proca
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Ее члены активно включились в работу и уже провела десятки встреч с представителями различных организаций для решения проблем аграриев.

Об этом заявила вице-председатель парламента собрания Моника Бабук в ходе программы «Экспертиза» в радиостудии Sputnik Молдова.

По ее словам, налажен диалог с теми, кто способен реально оказать содействие в сложной обстановке, сложившейся в сельском хозяйстве стране.

"Специалисты группы уже встречались с премьером Ионом Кику, с министрами юстиции, финансов, сельского хозяйства, а также с представителями банковского сектора. Проведены беседы с представителями Минздрава, который также отвечает за социальную защиту, в том числе и фермеров", - уточнила Бабук.

Вице-спикер отметила, что к концу недели могут принять первый вариант документа с предложениями, которые были приняты большинством из тех, с кем проводили дискуссии. Она объяснила, что имеется в виду пересмотр системы кредитов в сельском хозяйстве, социальной защиты в период засухи, компенсации государством потерь аграриев.

Протесты аграриев в Молдове.
© Sputnik / Mihai Caraus.
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"Мы говорим о 1 080 леев за каждый пострадавший от засухи гектар, а это очень большие деньги. Хочу напомнить, что никогда за время современной Молдовы такие деньги не выплачивали. Насколько я помню, в самые тяжелые годы выплачивали по 200 леев", - пояснила собеседница. 

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Также она добавила, что глава группы Николае Чубук находится в переговорах с представителями Всемирного банка по вопросу экстренной помощи.

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