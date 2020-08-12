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Курс валют.

Курс валют на четверг: доллар пошел вверх, за ним потянулись остальные

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200812/31278120/kurs-na-chetverg-vse-valyuty-poshli-v-rost.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 13 августа.

Евро за сутки подорожает на 5 банов и разместится на отметке в 19,5131 лея. Доллар впервые за неделю прибавит 7 банов. В четверг цена "американца" составит 16,614 лея. 

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

Доллары
© CC0 / Pixabay
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За 2019 год "зеленый" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов.

Украинская гривна наряду с другими валютами тоже немного прибавит и будет торговаться по 0,5999 лея. Румынский лей также укрепится до 4,0448 в пересчете на нацвалюту. Что касается российского рубля, то 13 августа после небольшого роста он окажется в минусе. Его цена на четверг - 0,2271 лея. 

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